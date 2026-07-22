به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین کلنگزنی مدرسه دارالفنون شماره ۲ با بیان اینکه مدرسهسازی یکی از اصلیترین سیاستهای دولت چهاردهم و از تأکیدات مستمر رئیسجمهور در نشستهای استانی است، اظهار کرد: عملیات اجرایی ۱۰ پروژه مدرسهسازی شامل ۷۰ کلاس درس با مشارکت بانکهای عامل و بنگاههای اقتصادی آغاز شده یا در آستانه شروع است.
وی با قدردانی از خیران مدرسهساز استان اردبیل افزود: خیران با همراهی ارزشمند خود تاکنون ۱۳۰ مدرسه شامل ۳۷۰ کلاس درس را در نقاط مختلف استان احداث و به چرخه آموزش اضافه کردهاند که اقدامی ماندگار و ارزشمند در توسعه زیرساختهای آموزشی محسوب میشود.
استاندار اردبیل با اشاره به توافق با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: براساس تفاهمنامه منعقدشده، تا مهر امسال ۳۵۰ کلاس درس در استان به بهرهبرداری خواهد رسید که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل توجهی دارد.
امامی یگانه از آمادهسازی ۲۴۴ قطعه زمین برای احداث ۲هزار کلاس درس در سطح استان خبر داد و بیان کرد: سرانه فضای آموزشی استان از ۴/۲ مترمربع به ۵/۳ مترمربع افزایش یافته و تا پایان سال به میانگین سرانه کشوری دست مییابیم.
وی همچنین با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی مدارس گفت: در حال حاضر ۳ استخر دانشآموزی، ۶ سالن ورزشی و ۴۶ زمین چمن مصنوعی در شهرستانهای استان در حال اجراست که اعتبارات مورد نیاز آنها از محل منابع ملی و استانی تأمین شده است.
استاندار اردبیل افزود: در سفر رئیسجمهور نیز یکهزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار برای توسعه فضاهای آموزشی استان طی ۳ سال اختصاص یافته که ۵۶۵میلیارد تومان در سال گذشته جذب شده و بقیه نیز در ۲ سال آینده تأمین خواهد شد.
امامی یگانه مشارکت بخش خصوصی، خیران و گروههای مردمی را از ارکان تحقق نهضت توسعه عدالت آموزشی دانست و گفت: برای تکمیل پروژههای آموزشی در دست اجرا حدود ۲/۵هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که با استفاده از ظرفیتهای ملی، استانی و مشارکت خیران، این پروژهها در موعد مقرر تکمیل خواهند شد.
نظر شما