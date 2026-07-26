محمود صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از رونمایی المان علامه مقدس‌اردبیلی در میدان نیار خبر داد و آن را گامی در جهت پاسداشت یکی از مفاخر بزرگ جهان تشیع دانست.

وی با اشاره به درخواست مردمی اهالی نیار برای نصب این المان، افزود: این اقدام به مناسبت هفته استان اردبیل و هم‌زمان با روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین انجام شده است. ارتفاع این المان حدود ۹٫۵ متر است که با هدف ارج نهادن به مقام علمی و معنوی این عالم بزرگوار طراحی و نصب شده است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: اهالی نیار خود افتخاری برای این سرزمین هستند و امیدواریم این المان بتواند ذره‌ای از حق بزرگی را که این مرد بزرگ بر گردن ما دارد، جبران کند.

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