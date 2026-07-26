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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۱

رونمایی از المان علامه مقدس‌اردبیلی در میدان نیار اردبیل

رونمایی از المان علامه مقدس‌اردبیلی در میدان نیار اردبیل

اردبیل- شهردار اردبیل گفت: المانی برای پاسداشت نام علامه مقدس‌اردبیلی در میدان نیار رونمایی کردیم تا ذره‌ای از اقیانوس وجود این مرد بزرگ را پاس داشته باشیم.

محمود صفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از رونمایی المان علامه مقدس‌اردبیلی در میدان نیار خبر داد و آن را گامی در جهت پاسداشت یکی از مفاخر بزرگ جهان تشیع دانست.

وی با اشاره به درخواست مردمی اهالی نیار برای نصب این المان، افزود: این اقدام به مناسبت هفته استان اردبیل و هم‌زمان با روز بزرگداشت شیخ صفی‌الدین انجام شده است. ارتفاع این المان حدود ۹٫۵ متر است که با هدف ارج نهادن به مقام علمی و معنوی این عالم بزرگوار طراحی و نصب شده است.

شهردار اردبیل تأکید کرد: اهالی نیار خود افتخاری برای این سرزمین هستند و امیدواریم این المان بتواند ذره‌ای از حق بزرگی را که این مرد بزرگ بر گردن ما دارد، جبران کند.

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کد مطلب 6899905

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