شاهوارپور: تنها راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ظهر امروز یکشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندهان پیشین و جدید ناحیه مقاومت بسیج دزفول اظهار کرد: از سال گذشته با یک جنگ گسترده تمامعیار مواجه هستیم و آمریکا و رژیم صهیونیستی از سالها قبل برای جنگ با ایران برنامهریزی کردهاند.
وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: بیش از ۱۳ پایگاه آمریکایی در کشورهای حوزه خلیج فارس و با هزینه همین کشورها در دو سه دهه اخیر ساخته شده است.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان گفت: آمریکاییها با آوردن تجهیزات و ناوها خود را برای این جنگ مهیا کردند و دشمن با استقرار سامانههای رصد و بهرهگیری از ماهواره و جاسوسها، به دنبال شناسایی و تعیین نقاط هدف بود.
وی ادامه داد: مسئولان کشور نسبت به این تحرکات به کشورهای عربی هشدار داده بودند اما آمریکا مسیر خود را ادامه داد و در عین حال پیام تسلیم برای ایران فرستاد.
سردار شاهوارپور با بیان اینکه دشمن به دنبال تسلیم قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: خودداری از پشتیبانی جبهه مقاومت و همراهی با سیاستهای آمریکا از جمله اهدافی بود که دنبال میکردند.
وی عنوان کرد: دشمن برای پیشبرد اهداف خود، از عناصر رسانهای و شبکههای ماهوارهای برای عملیات روانی گسترده استفاده کرد و در کنار آن نیز به دنبال شبکهسازی میدانی بود.
فرمانده سپاه خوزستان افزود: با وجود همه این توطئهها، حضور مردم در صحنه نقشههای دشمن را خنثی کرد و رزمندگان اسلام نیز با تمام توان ایستادگی کردند.
وی گفت: دشمن گمان میکرد میتواند اراده ملت ایران را در هم بشکند اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح، این محاسبات را بر هم زد.
شاهوارپور تأکید کرد: تنها راه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها، قدرت ایستادگی است و جمهوری اسلامی با تکیه بر همین منطق، مسیر خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به توانمندی رزمندگان اسلام بیان کرد: نیروهای ما امروز با تجربهتر از گذشته شدهاند و ضعفهای دشمن را به خوبی شناختهاند.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان با قدردانی از حضور مردم در صحنه اظهار کرد: مردم با وجود همه فشارها و سختیها، حضوری حماسی و اثرگذار داشتند که جای تقدیر دارد.
وی با گرامیداشت یاد شهدای مدرسه میناب و دیگر شهدا افزود: جمهوری اسلامی این افتخار را دارد که رزمندگانش شهادت را نهایت مجاهدت خود میدانند و جان خود را در راه ملت و آرمانها تقدیم میکنند.
شاهوارپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای شهرستان دزفول گفت: دزفول از شهرهای پرافتخار کشور است که علمای بزرگی همچون شیخ مرتضی انصاری و آیتالله قاضی را در خود پرورش داده و مردم آن نیز در دوران دفاع مقدس ایستادگی کمنظیری از خود نشان دادند.
وی افزود: مردم دزفول در طول هشت سال دفاع مقدس پای کار انقلاب و کشور ایستادند و لوح مقاومت را بر گردن آویختند.
فرمانده سپاه خوزستان همچنین از خدمات سرهنگ پاسدار بهروز حکمتپور، فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج دزفول، در حوزههای محرومیتزدایی، کادرسازی، تعامل با مدیران شهرستان، شورای تأمین و حوزههای علمیه قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات سرهنگ پاسدار بهروز حکمتپور تجلیل و سرهنگ پاسدار امیر قمرزاده به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج دزفول معرفی شد.
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