فرمانده جدید سپاه ناحیه دزفول معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دزفول پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین معارفه و تکریم فرماندهان جدید و پیشین سپاه ناحیه دزفول که با حضور سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد دزفول برگزار شد با قدردانی از زحمات سرهنگ حکمت پور در سال‌های خدمت در کسوت فرمانده بسیج این شهرستان اظهار کرد: این جایگاه ها، جایگاه خدمت، سربازی، مسئولیت و پاسخگویی است.

حجت الاسلام مسعود بهرام پور با بیان اینکه دزفول یک شهرستان ویژه در کشور است، برای سرهنگ قمرزاده فرمانده جدید بسیج دزفول آرزوی موفقیت کرد.

سرهنگ بهروز حکمت پور فرمانده پیشین ناحیه مقاومت بسیج دزفول نیز با اشاره به فعالیت‌های بیش از چهار سال گذشته این ناحیه از تمام نهادها و دستگاه‌های اجرایی و نظامی و انتظامی شهرستان در همراهی بسیج قدردانی کرد.

فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج دزفول نیز با قدرانی از زحمات سرهنگ حکمت پور در طول خدمت خود گفت: سختی تکلیف را شناخت تعیین می‌کند اینکه بدانیم چه تکلیفی برعهده داریم.

سرهنگ امیر قمرزاده افزود: حضور پرتعداد خانواده شهدا و مردم انقلابی شهرستان دزفول این تکلیف را دشوار می‌کند که امید است بتوانیم این مسوولیت سنگین را با رو سفیدی و سربلندی به انجام برسانیم.

به گزارش مهر، سرهنگ پاسدار امیر قمرزاده پیش از این در کسوت فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بندر ماهشهر در حال خدمات رسانی بود.

سرهنگ پاسدار حکمت پور نیز از اردیبهشت ۱۴۰۱ بعنوان فرمانده سپاه ناحیه دزفول منصوب شده بود.