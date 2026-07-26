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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

ابراهیم‌پور: امروز مجلس شورای اسلامی وارد عصر جدید قانون‌گذاری شد

ابراهیم‌پور: امروز مجلس شورای اسلامی وارد عصر جدید قانون‌گذاری شد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: آغاز قانون‌گذاری نوین و مجازی در شرایط بحرانی نشان داد که مجلس با حفظ اقتدار و صلابت، خود را با نیازهای تمدن دیجیتال و حکمرانی هوشمند هماهنگ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد ابراهیم‌پور نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ مرداد) وبیناری مجلس‌ در مطلبی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، نوشت: «امروز مجلس شورای اسلامی وارد عصر جدید قانون‌گذاری شد. عصر جدید، الزامات جدید می‌خواهد؛ دیگر نمی‌توان با روش‌های صرفا سنتی مجلس را پیش برد.

آغاز قانون‌گذاری نوین و مجازی در شرایط بحرانی، با حضور گسترده نمایندگان، نشان داد که مجلس با حفظ اقتدار و صلابت، خود را با نیازهای تمدن دیجیتال و حکمرانی هوشمند هماهنگ کرده است. با وجود موانع و فضاسازی‌ها، چرخه تقنین با قدرت ادامه یافت. وحدت ملی در برابر دشمن خارجی، همچنان اولویت نخست ماست.»

کد مطلب 6899800
زهرا علیدادی

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