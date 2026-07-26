به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل کودئی، معاون روابط بینالملل بانک مرکزی، در چهارمین نشست کمیته مشترک بازرگانی ایران و مالزی با تأکید بر اینکه ارزش روابط سیاسی زمانی نمایان میشود که به رشد تجارت و سرمایهگذاری بینجامد، گفت: بانک مرکزی توسعه روابط بانکی با مالزی را در دستور کار دارد و پیشنهادهای ارائهشده در کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام اتاق ایران، او با اشاره به ضرورت شناخت دقیق ظرفیتهای دو کشور، تصریح کرد: همکاری با مالزی باید بر اساس اهداف مشخص و برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی شود و از رویکردهای شعاری فاصله بگیرد.
کودئی تجربه مالزی در توسعه زیرساختهای پرداخت، بانکداری اسلامی، انتشار ابزارهایی مانند صکوک و مرابحه و همچنین گسترش روابط کارگزاری بانکی را از نقاط قوت این کشور دانست و گفت: این تجربیات میتواند در طراحی همکاریهای مشترک مورد استفاده قرار گیرد.
ارزهای ملی، گزینهای برای عبور از محدودیتهای تحریم
معاون روابط بینالملل بانک مرکزی با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریمها، استفاده از ارزهای ملی را یکی از گزینههای قابل بررسی برای توسعه مبادلات مالی میان ایران و مالزی عنوان کرد.
به گفته او، مالزی در سالهای اخیر تجربه موفقی در تسویه مبادلات با ارزهای ملی با کشورهایی مانند چین، اندونزی و سنگاپور داشته و بانک مرکزی ایران نیز مذاکراتی را با بانک مرکزی مالزی برای بررسی این موضوع آغاز کرده است.
کودئی همچنین توسعه همکاری در حوزه بانکداری اسلامی، اتصال پیامرسانهای بانکی، شبکههای پرداخت و فناوریهای نوین مالی را از دیگر زمینههای بالقوه همکاری میان دو کشور برشمرد.
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