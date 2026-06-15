تأکید بانک مرکزی بر تدوین برنامه جامع روابط بانکی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، معاون روابط بین‌الملل این بانک بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و قابل سنجش در حوزه روابط بانکی خارجی تأکید کرد و توسعه روابط اقتصادی، گسترش کارگزاری‌ها و بهره‌گیری از پول‌های ملی را از محورهای راهبردی این حوزه برشمرد.

ابوالفضل کوده‌ئی در نشست با معاونان و مدیران‌کل روابط بین‌الملل بانک‌ها هدف از برگزاری این نشست را تبیین و پایه‌گذاری تعاملات بین‌المللی مورد نیاز بانک مرکزی بر مبنای خرد جمعی عنوان کرد و افزود این نشست‌ها باید به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود تا امکان سنجش میزان تحقق اهداف و اصلاح مسیر در پایان سال فراهم باشد.

وی با اشاره به اینکه روابط بین‌الملل باید در نهایت به توسعه روابط اقتصادی خارجی منتهی شود، تصریح کرد تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها ابزارهایی برای تحقق هدف توسعه اقتصادی هستند و این مسیر از مؤلفه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت، تعامل فعالان اقتصادی و تأمین مالی تشکیل شده است.

کوده‌ئی افزود برنامه‌های راهبردی و عملیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که آثار آن در تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تأمین مالی بین‌المللی و داخلی قابل اندازه‌گیری باشد.

وی همچنین با تأکید بر لزوم آمادگی برای فعالیت در شرایط تحریم و پساتحریم خاطرنشان کرد برنامه‌ریزی‌های فنی و سیاستی در حوزه روابط کارگزاری و تعاملات بانکی باید پیشاپیش تدوین شود تا کشور در هر شرایطی امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی را داشته باشد.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت استفاده از پول‌های ملی در مبادلات دوجانبه اظهار کرد برخی کشورها آمادگی دارند مبادلات خود را بر پایه ارزهای ملی انجام دهند و بانک‌های عامل نیز در حوزه پیام‌رسان‌های مالی و سامانه‌های مرتبط اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.

در این نشست معاونان بین‌الملل شبکه بانکی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود و توسعه روابط بانکی در سطح بین‌المللی ارائه کردند.