«فراز» یک بار دیگر دیده شد؛ توران شاهرود همچنان قلب تپنده یوز آسیایی

سعید یوسفپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از ثبت تصویر تازهای از «فراز» یوزپلنگ نر پارک ملی توران شاهرود خبر داد و گفت: تداوم مشاهده این یوز ارزشمند، نشانهای امیدبخش از پویایی زیستگاه توران و اثربخشی برنامههای حفاظتی در مهمترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان است.
وی با اشاره به ثبت تازهترین تصویر از «فراز» اظهار کرد: این تصویر توسط دوربینهای تلهای مستقر در پارک ملی توران شاهرود ثبت شده و سلامت و حضور این یوز نر را در محدوده زیستگاه طبیعیاش تأیید میکند.
یوسفپور با بیان اینکه پارک ملی توران شاهرود همچنان مهمترین زیستگاه یوز آسیایی در جهان به شمار میرود، افزود: ثبت مکرر تصاویر یوزها نشاندهنده تداوم حیات این گونه ارزشمند در زیستگاههای استان سمنان است و این موضوع، امیدها را برای حفظ و احیای جمعیت یوز ایرانی افزایش داده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به آخرین پایشهای انجام شده گفت: بر اساس آمارهای موجود، جمعیت یوزپلنگ آسیایی در کشور به بیش از ۲۰ قلاده رسیده است و هرچند این گونه همچنان در معرض خطر انقراض قرار دارد، اما استمرار زادآوری، پایش مستمر و حفاظت شبانهروزی از زیستگاهها، روند امیدوارکنندهای را رقم زده است.
یوسفپور با قدردانی از تلاش محیطبانان، کارشناسان و مشارکت جوامع محلی تصریح کرد: حفاظت از یوز آسیایی تنها وظیفه محیط زیست نیست، بلکه نیازمند همراهی همه دستگاهها و مردم است تا بتوانیم امنیت زیستگاههای توران را برای این گونه شاخص بیش از پیش تأمین کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه توران، سرمایهای ملی و جهانی برای تنوع زیستی ایران است، خاطرنشان کرد: حفاظت از این زیستگاه ارزشمند و گونههای کمنظیر آن با جدیت ادامه خواهد داشت و ثبت تصاویر جدید از «فراز» نشان میدهد که تلاشهای حفاظتی در این منطقه، نتایج ارزشمند و امیدبخشی به همراه داشته است.
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