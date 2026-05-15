تدوین «تداوم حیات» برای یوز، گورخر و جبیر در استان سمنان

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با موضوع روز جهانی گونه‌های در معرض خطر انقراض شعار امسال این روز را «جشن داستان های موفقیت بازگشت حیات وحش» اعلام کرد و ادامه داد: خوشبختانه در مورد گونه گورخر این اتفاق به خوبی در پارک ملی کویر رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه گورخر بعد از ده ها انقراض در این منطقه مجدد معرفی شد، توضیح داد: سال گذشته طی مراسمی جشن موفقیت اجرای طرح احیای گورخر در گرمسار برگزار شد.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه پارک ملی توران شاهرود به دلیل برخورداری از گونه‌های مختلف یوز آسیایی گورخر ایرانی، جبیر، کل و بز و پرندگان شکاری حائز اهمیت است، ادامه داد: برای این گونه به ویژه یوز برنامه‌های حفاظتی اجرا شد که ثبت تصاویر یوز ماده و توله طی سال گذشته نتیجه این اقدامات است.

یوسف پور از تدوین برنامه عمل برای یوزپلنگ آسیایی، گورخر ایرانی و جبیر در استان سمنان خبر داد و تصریح کرد: کمیته‌های تخصصی تشکیل و با بهره‌گیری از داده‌های علمی برای تداوم حیات در زیستگاه پارک ملی توران و پارک ملی کویر تلاش می کنند.

وی حفاظت از تنوع زیستی را در گرو مشارکت جوامع محلی و همکاری نهادهای علمی دانست و افزود: در این راستا برنامه‌های مشترک آموزشی و پایشی برای استان سمنان پیگیری می‌شود.