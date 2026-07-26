فعالیت های سازمان تبلیغات در مهران؛ از فضاسازی حماسی تا اعزام مبلغان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به مسئولیتهای فرهنگی این مجموعه اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی تنها مجموعهای است که مسئولیت مستقیم امور فرهنگی را بر عهده دارد و این نقش برای استان ایلام یک افتخار بزرگ به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در حوزه مقاومت نیز برنامهریزیها و فضاسازیهای گستردهای انجام شده است، افزود: در تجمعات و برنامههای مختلف، موضوع خونخواهی و حمایت از جبهه مقاومت مورد توجه قرار گرفته و در این راستا، با حمایت استاندار ایلام، از یک ماه گذشته اقدامات مؤثری در مسیرهای منتهی به مرز انجام شده است.
رحیمی ادامه داد: در این مدت، در مسیر حدود ۶۰ کیلومتری، فضاسازی گستردهای با نصب ۵ هزار پرچم و جلوههایی از شعارهای حماسی و انقلابی انجام شده که تلفیقی از شور اربعینی، فضای مقاومت و نمایش مشتهای گرهکرده علیه استکبار بوده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام با اشاره به برنامههای فرهنگی شبانه در مرز مهران تصریح کرد: از شب گذشته، اجتماعات شبانه در مرز مهران با حضور زائران و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شکل گرفته و فضای خاصی در این منطقه ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه مهم مرز مهران در تردد زائران اربعین گفت: این مرز به عنوان گذرگاهی که حدود ۷۰ درصد تردد زائران را به خود اختصاص میدهد، نیازمند توجه ویژه در حوزه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی است.
رحیمی در ادامه از اعزام مبلغین به مرز مهران خبر داد و گفت: این موضوع با تأکید نماینده ولیفقیه در استان در دستور کار قرار گرفته و مبلغین برادر و خواهر در مناطق مختلف مستقر شدهاند تا خدمات فرهنگی و دینی لازم را به زائران ارائه دهند.
وی افزود: به تمامی مواکب اعلام شده است که هر موکبی فاقد امام جماعت باشد، مبلغ در آن مستقر خواهد شد تا اقامه نماز جماعت و فعالیتهای تبلیغی و معرفتی در این مواکب به شکل منظم انجام شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام همچنین با اشاره به فعالیتهای حسینیه امام سعید(ع) گفت: در این مکان، در نوبتهای مختلف، نماز جماعت به دفعات اقامه میشود و زائران از برنامههای معنوی آن بهرهمند میشوند.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: فعالیتهای فرهنگی تنها محدود به مواکب و محلهای استقرار نیست، بلکه از پایانه برکت تا شهید سلیمانی نیز برنامههای فرهنگی در جریان است و در همین راستا، منبر سیار در اتوبوسها به مدت حدود ۲۰ دقیقه فعال شده تا زائران در مسیر نیز از برنامههای معرفتی و تبلیغی بهرهمند شوند.
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