به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زندوکیلی، مدیرعامل بزرگترین گروه فناور حوزه ICT و IT کشور در آیین اختتامیه رویداد «نواتک» با اشاره به روند برگزاری این رویداد علمی و فناوری اظهار داشت: عملیات اجرایی رویداد نواتک از حدود ۵ ماه گذشته آغاز شد و خوشبختانه امروز توانستیم پس از پشت سر گذاشتن مراحل فشرده و چالشهای فراوان، بهویژه در شرایط کنونی کشور، آیین اختتامیه آن را با موفقیت برگزار کنیم.
تمرکز نواتک بر شناسایی ایدههای مسئلهمحور در هوش مصنوعی
وی افزود: هدف اصلی از برگزاری رویداد نواتک، شناسایی و ارزیابی ایدههای برتر کشور در حوزه هوش مصنوعی با تمرکز بر مسائل کاربردی و مسئلهمحور بود. در این راستا، ۵ حوزه راهبردی از جمله امنیت، سلامت، گردشگری و فناوریهای هوش مصنوعی که از اولویتهای اصلی گروه ما به شمار میروند، کانون تمرکز این رویداد قرار گرفتند. ما تلاش کردیم با انتشار فراخوان، ایدهها و فعالان تخصصی این عرصه را جذب کنیم؛ نخبگانی که میتوانند با بهرهگیری از هوش مصنوعی، راهکارها یا ابزارهای هوشمندی را برای توسعه کسبوکارهای هدف ارائه دهند.
مشارکت ۱۲۰۰ نفر و راهیابی ۳۰ تیم به مرحله نهایی
مدیرعامل این شرکت فناور با ارائه آماری از میزان مشارکت در این رویداد تصریح کرد: در نواتک حدود ۱۲۰۰ نفر به صورت پلتفرمی مشارکت داشتند که از میان آنها، بیش از ۲۰۰ تیم یا طرح شکل گرفت. در ادامه، تیمهای متعددی به مراحل ارزیابی، منتورینگ و راهبری ما راه یافتند و طی دو الی سه ماه فشرده، آموزشها و راهبریهای تخصصی را در حوزههای فنی و تجاری پشت سر گذاشتند. در نهایت حدود ۳۰ تیم به مرحله اصلی و نهایی راه یافتند که پس از ارزیابیهای تخصصی و برگزاری جلسات داوری، امروز از ۳ تیم برتر تقدیر به عمل میآید و ۵ تیم اول نیز جهت بهرهمندی از بسترهای حمایتی معرفی خواهند شد.
تفاوت نواتک با رویدادهای مشابه؛ اتصال اختتامیه به سرمایهگذاری بر روی طرح ها
زندوکیلی با تبیین تمایزهای این رویداد نسبت به سایر برنامههای مشابه خاطرنشان کرد: وجه تمایز نواتک با دیگر رویدادها این است که بلافاصله پس از پایان این آیین و معرفی تیمها، تفاهمنامه مشارکت در حوزه سرمایهگذاری با تیمهای برگزیده منعقد میشود. پیش از برگزاری اختتامیه، بررسیهای مربوط به سرمایهگذاری و حمایت از حدود ۸ تا ۹ تیم را در تمامی حوزههای اعلامشده انجام دادیم؛ امروز تفاهمنامهای را با این دوستان امضا میکنیم تا در ادامه، نشستهای دقیقتری را برای همکاری دوجانبه آغاز کنیم.
جزییات حمایت ها از سرمایه نقدی تا زیرساخت پردازشی
وی درباره مدلهای حمایتی این شرکت فناور گفت: این تیمها مجموعههایی هستند که از نظر تخصصی و حوزه کسبوکار توانستیم با آنها همافزایی ایجاد کنیم؛ به طوری که فعالیت آنها هم در زنجیره خدمات گروه فنآوا تعریف میشود و هم ما به توسعه این کسبوکارها علاقهمند بودیم. از سوی دیگر، فناوران نیز به این شراکت تمایل داشتند؛ در نتیجه توانستیم همافزایی لازم را برای سرمایهگذاری و حمایتهای پیشبینیشده ایجاد کنیم. با امضای این تفاهمنامهها، در مرحله بعدی، کمیتههای مربوطه مواردی نظیر تدوین طرح توجیهی (FS)، طرح کسبوکار (BP) و ارزیابی دقیق حجم و پتانسیل بازار را کلید میزنند. این حمایتها بسته به نیاز، در قالب سرمایهگذاری نقدی و مالی، ارائه زیرساختهای پردازشی و حمایتهای بازاری در قالب شراکتهای گوناگون نظیر سهامداری یا مشارکت مدنی در پروژهها رقم خواهد خورد.
نقش دانشگاههای برتر در شکلگیری هستههای فناور
مدیرعامل این گروه فناور با اشاره به ترکیب نخبگانی و دانشگاهی فعالان حاضر در رویداد افزود: بر اساس گفتوگوهایی که با اعضای تیمها داشتیم، شمار زیادی از آنها را دانشجویان و فارغالتحصیلان دانشگاههای برتر کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، تهران و فردوسی مشهد تشکیل میدهند. یکی از مزیتهای برجستهای که در این رویداد با آن مواجه شدیم، حضور هستههای توانمند دانشگاهی بود که از پیش فعالیتهای خود را آغاز کرده بودند. خوشبختانه با شناسایی و ارزیابی دقیق این هستهها، تلاش میکنیم حمایتها و سرمایهگذاریهای بعدی را در راستای تجاریسازی محصولات آنها پیادهسازی کنیم. مایه افتخار ماست با نخبگان دانشگاههای ممتاز که بنیه فنی قویتری برای پیشبرد پروژهها دارند، همکاریهای ارزشمندی را رقم بزنیم.
تداوم رویدادهای نوآورانه در شرایط بحران و اختلال
زندوکیلی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت برگزاری این رویداد در شرایط خاص کشور و بحرانهای اخیر یادآور شد: از زمان آغاز این مسیر در ماههای گذشته، با چالشهای مختلفی در کشور مواجه بودیم؛ از پیامدهای جنگ تحمیلی دوم و جنگ رمضان گرفته تا رخدادهای دیماه و موضوعاتی نظیر اختلالات و قطعی اینترنت؛ با این حال ما تمام تلاش خود را برای تداوم کار به کار بستیم. حتی در شرایط اخیر که کشور با چالشهای گوناگونی روبروست و شاید در ظاهر، اولویت نخست کشور برگزاری چنین برنامههایی نباشد، تلاش کردیم نشان دهیم که نخبگان ما در جبهه فناوری و نوآوری در حال جهاد و تلاش هستند. هدف ما این بود که با شناسایی و ارزیابی تیمهای تخصصی، ذهن فعالان این عرصه را از فشار اخبار جنگ و بحرانهای اخیر کمی آزاد کنیم تا بتوانند بر کار تخصصی خود متمرکز شوند و بدین ترتیب، موجی از امیدآفرینی در جامعه شکل بگیرد.
وی تأکید کرد: ما حتی در شرایط فعلی نیز آمادگی کامل داریم تا در حوزههای مختلف فناوری سرمایهگذاری کند؛ چرا که وظیفه خود میدانیم در جبهه فناوری رسالتمان را ایفا کنیم و سهمی در ساخت شایسته آینده ایران اسلامی داشته باشیم.
۱۰ تفاهمنامه سرمایهگذاری در اختتامیه رویداد استارتاپی نواتک امضا شد
به گزارش مهر، در اختتامیه رویداد استارتاپی نواتک تیمهایی که پس از توسعه نمونه اولیه محصول خود به حداقل محصول قابل ارائه (MVP) رسیده بودند، وارد فاز جدیدی از تعامل با سرمایهگذاران شدند.
بر این اساس پس از برگزاری جلسات تخصصی میان تیمهای استارتاپی و نمایندگان شرکت فن آوا به عنوان سرمایهگذار اصلی رویداد، زمینههای همکاری و سرمایهگذاری بر روی طرحهای منتخب بررسی شد و در نهایت ۱۰ تیم موفق شدند تفاهمنامه اولیه همکاری با این شرکت را امضا کنند.
هدف از این تفاهمنامهها، ورود تیمها به مرحله مذاکرات تخصصیتر درباره جزئیات همکاری، نحوه سرمایهگذاری، خدمات پشتیبان و همچنین بررسی میزان سهام قابل واگذاری در ادامه مسیر است.بر اساس اعلام برگزارکنندگان، خدمات پیشبینیشده از سوی فن آوا برای تیمهای منتخب شامل خدمات شتابدهی، منتورینگ اختصاصی، فضای کار، مشاوره حقوقی، زیرساختهای فنی، تسهیلات مالی و توسعه بازار است.
در بخش مالی نیز مقرر شده است متناسب با ظرفیت و نیاز تیمها، تسهیلاتی از ۵۰۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان در اختیار استارتاپها قرار گیرد. همچنین بستههای سرمایهگذاری نیز تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای تیمهای دارای ظرفیت رشد در نظر گرفته شده است.
تفاهمنامههای امضاشده در این مرحله، ماهیتی اولیه دارد و قرار است پس از رویداد، مذاکرات تکمیلی میان تیمها و سرمایهگذاران برای نهاییسازی مدل همکاری، نحوه حمایت و جزئیات سرمایهگذاری ادامه یابد. رویداد نواتک به همت شرکت دانش بنیان کوئرا و با هدف شناسایی، توانمندسازی و اتصال تیمهای استارتاپی به سرمایهگذاران و بازیگران اصلی زیستبوم نوآوری برگزار شد.
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