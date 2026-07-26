به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتیفر در نشست بررسی فرصتهای مشترک سرمایهگذاری خراسان جنوبی و چین که با حضور معاون سفارت چین در تهران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به تأکید استاندار خراسان جنوبی بر توسعه دیپلماسی استانی، این استان آمادگی کامل دارد تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری خود را با کشور چین توسعه دهد.
وی با اشاره به ضرورت معرفی ظرفیتهای استان در عرصه بینالمللی افزود: برای شناساندن توانمندیهای خراسان جنوبی به دنیا، نیازمند توسعه تعاملات و ارتباطات بینالمللی هستیم و همکاری با کشورهای علاقهمند از جمله چین، نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در نشست با هیئت چینی مباحث ارزشمندی مطرح شد، گفت: علاقهمندی اعضای این هیئت برای سرمایهگذاری در خراسان جنوبی و توسعه مبادلات تجاری با استان، نویدبخش گسترش همکاریهای مشترک در آینده است.
شریعتیفر با اشاره به سابقه حضور سرمایهگذاران چینی در استان تصریح کرد: چین تاکنون یکی از مهمترین سرمایهگذاران خارجی در خراسان جنوبی بوده و امیدواریم حضور این هیئت، فصل جدیدی از همکاریهای اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو طرف را رقم بزند.
وی با تأکید بر سیاست تسهیلگری در حوزه سرمایهگذاری اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار خراسان جنوبی، تلاش شده است فرآیندهای اداری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، بهویژه سرمایهگذاران خارجی، به حداقل برسد تا زمینه حضور و فعالیت آنان با سهولت بیشتری فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز سرمایهگذاری و مجوزهای مرتبط با فعالیتهای مشمول مجوززدایی در استان صادر شده که نشاندهنده فراهم بودن بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران است.
شریعتیفر با اشاره به موقعیت راهبردی خراسان جنوبی افزود: این استان به عنوان سومین استان پهناور کشور، بیشترین مرز مشترک با افغانستان را دارد و از چهار گذرگاه مرزی پیشبینیشده، دو گذرگاه در حال حاضر فعال است.
وی مرز ماهیرود را یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان دانست و گفت: این مرز اکنون یکی از فعالترین گمرکات کشور به شمار میرود و ظرفیت بالایی برای توسعه تجارت و ترانزیت دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیتهای متنوع سرمایهگذاری استان بیان کرد: حوزههای معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنایع غذایی، توسعه زیرساختها و لجستیک، انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بخش صنعت از مهمترین زمینههای همکاری با سرمایهگذاران چینی است.
شریعتیفر افزود: توسعه زیرساختهای لجستیکی میتواند خراسان جنوبی را در مسیر ابتکار «یک کمربند، یک جاده» به یکی از محورهای مهم ترانزیتی شرق ایران تبدیل کند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: بخش قابل توجهی از برق خورشیدی متصل به شبکه در خراسان جنوبی با سرمایهگذاری خارجی احداث شده که این موضوع، ظرفیت بالای استان برای جذب سرمایهگذاران جدید را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: مدیریت ارشد استان آمادگی دارد با ارائه مشوقها، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم کردن حمایتهای لازم، زمینه حضور گستردهتر سرمایهگذاران چینی را فراهم کند.
شریعتیفر در پایان با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران، افغانستان و چین که در سفر رئیسجمهور به خراسان جنوبی مطرح شد، خاطرنشان کرد: دولت از این ابتکار استقبال کرده و مدیریت استان نیز با همراهی بخش خصوصی، پیگیریهای لازم را برای عملیاتی شدن این طرح و بهرهگیری از ظرفیتهای آن دنبال خواهد کرد.
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