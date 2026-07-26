تداوم ویرانگری و گلوله باران مناطق مسکونی جنوب لبنان به دست اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه ‌ای اعلام کرد: نظامیان اسرائیلی همچنان با تخریب سازمان یافته خانه‌ ها، گلوله باران مناطق مسکونی و هموار کردن این مناطق با بولدوزر و تیراندازی گسترده با سلاح‌ های خودکار به سوی مناطق مختلف جنوب لبنان، به تجاوزات و نقض توافق‌ های موجود و قوانین بین‌المللی ادامه می‌دهند.

در این بیانیه آمده است که این اقدامات مناطقی از جمله کفرتبنیت در استان نبطیه، حداثا و کونین در شهرستان بنت جبیل، نبع ابل السقی، المنصوری، بیوت السیاد و مجدل زون در شهرستان صور را دربر گرفته است.

ارتش لبنان همچنین اشغالگران را متهم کرد که در مناطق مرزی، آوارهای ناشی از تخریب‌ها را جمع‌آوری و منتقل کرده، پروژه آبرسانی در شهرک مرکبا در استان مرجعیون را منفجر کرده و در تازه‌ترین مورد، در حاشیه شهرک عیترون در شهرستان بنت جبیل، درختان کهنسال زیتون و زمین‌های گسترده کشاورزی را به آتش کشیده است.

در ادامه این بیانیه آمده است که همزمان با این اقدامات، نظامیان اسرائیلی در نزدیکی مواضع استقرار ارتش لبنان در کفرتبنیت، النبطیه الفوقا و زوطر غربی اقدام به تیراندازی کرده ‌اند که اجرای مأموریت‌های ارتش را با مشکل مواجه کرده است.

ارتش لبنان در عین حال اعلام کرد به همراهی و تأمین امنیت بازگشت ساکنان به شهرک زوطر غربی ادامه می ‌دهد.

ارتش لبنان در پایان تأکید کرد که ادامه این حملات و اقدامات تل آویو، مانع از تکمیل استقرار نیروهای ارتش بر اساس توافق‌های موجود می‌شود، از بازگشت ساکنان به شهرها و روستاهایشان جلوگیری می‌کند و روند برقراری ثبات و آرامش در جنوب لبنان را با اختلال مواجه می‌سازد.