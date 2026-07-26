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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

حملات پرشمار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان 

ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حملات متعددی را در مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش حملات پرشماری را علیه مناطق جنوب لبنان آغاز کرده است.

در همین رابطه جنگنده‌های صهیونیستی اطراف منطقه علمان الشومریه را در جنوب لبنان هدف حملات خود قرار دادند.

پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز با پرواز در ارتفاع پایین بر فراز شهر صیدا و روستاهای شرقی آن و اردوگاه عین الحلوه و المیه و میه اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کردند.

ارتش صهیونیستی همچنین انفجاری را در منطقه حداثا در جنوب لبنان انجام داد.

در ارتفاعات علی الطاهر و شهرک میس الجبل نیز توپخانه‌های رژیم صهیونیستی اقدام به شلیک به سمت این مناطق کردند.

کد مطلب 6899574

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