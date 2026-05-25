حضور پنج فوتسالیست دختر کرمانی در اردوی تیم ملی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران از سوم خردادماه در مرکز ملی فوتبال آغاز شده و الناز حسینی‌پور، فاطمه عبدلی، آیناز یزدی‌پور، فاطمه شهسواری و هدیه خراسانی ۵ فوتسالیست کرمانی هستند که به اردوی تیم ملی جوانان دختر دعوت شدند.

آیناز یزدی‌پور و هدیه خراسانی دو فوتسالیست باشگاه صنعت مس رفسنجان هستند که یزدی‌پور سابقه قهرمانی آسیا همراه با تیم ملی را در کارنامه خود دارد.

همچنین هدیه خراسانی نیز برای نخستین بار حضور در اردوی تیم ملی را تجربه خواهد کرد.

این اردو تا ۶ خرداد در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد داشت و به همین منظور فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را اعلام کرده که نام ۵ فوتسالیست دختر کرمانی نیز در این لیست دیده می‌شود.