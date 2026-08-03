۲۴ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال زنان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال زنان از بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود که شهرزاد مظفر سرمربی تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

آناهیتا بالاورد ، شیما کیانی (اصفهان) حانیه حیدرزاده ، مهدیه نظام دوست ، حنانه باسره ، فاطمه بیدار ، سارا فکری ، مائده نجفی ، حنانه سلمانی ، آیدا بهرامیان (تهران) زهرا پرهنر (خراسان رضوی) آرنیا محمدی، ملینا خورشیدی، مهدیس رضوانی (مازندران) دلنیا بهرامی راد (کردستان) طاهره یاقوتی (آذربایجان شرقی) نرگس محمدی ، فاطمه سبحانی (قم) فاطمه عبدالرحیمی ، مهدیه طارمیلر ، یسنا یعقوبی ، نازنین زهرا قلی پور (قزوین) نرگس غلامزاده ، مبینا محمدی (زنجان)

گفتنی است اولین مرحله اردوی انتخابی نیز از روز ۱۸ مرداد به مدت ۳ روز برگزار می شود.