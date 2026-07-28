افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در منطقه سیستان

به گزلرش خبرگزاری مهر، محسن حیدری صبح سه شنبه به خبرنگاران گفت: از روز سه شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ تا روز جمعه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵ میزان سرعت وزش باد در شهرستان‌های زهک، زابل، هیرمند، هامون و نیمروز سیستان افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در این هشدار احتمال خیزش گرد و خاک در منطقه و محور زاهدان به زابل، بروز آسیب به پوشش‌های گلخانه‌ای و احتمال تخریب سقف سالن ها نیز پیش‌بینی شده است.

وی بیان کرد: لذا با عنایت به این هشدار توصیه می‌شود شهروندان از تردد غیرضروری در فضاهای باز در زمان غبارآلودگی هوا اجتناب کرده و از سفرهای بین شهری نیز خودداری کنند.

حیدری گفت: همچنین با توجه به افزایش سرعت وزش باد و احتمال سقوط اجسامی چون تابلوهای تبلیغاتی و درختان فرسوده و سازه‌های موقت از توقف در مجاورت آنان پرهیز شود. علاوه بر آن، می‌طلبد گلخانه‌داران نیز اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم را برای جلوگیری از وارد آمدن خسارت به تأسیسات آنان اعمال کنند.