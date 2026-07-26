https://mehrnews.com/x3cFRW ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6900127 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ اجتماع زابلیها در خونخواهی رهبر شهید زابل- مردم شهر زابل در صد و چهل و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع خونخواهی برگزار کردند. دریافت 45 MB کد مطلب 6900127 کپی شد مطالب مرتبط پلمب یک واحد دندانپزشکی غیر مجاز در زابل هشدار هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰روزه افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه در منطقه سیستان هنر باهم سوختن در آیین عزاداری «شنستکا» سیستانی ها ۳۲ هزار خانوار زابلی در آستانه بهرهمندی از طرحهای توسعه فاضلاب برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی رهبر شهید
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