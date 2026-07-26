پیگیری دغدغه رهبر شهید در زمینه تربیت دینی نسل جدید و جوان 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد عابدین زاده مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت تهران بر لزوم تربیت دینی دانش آموزان با همراهی حوزویان تاکید کرد و گفت: رابطه سه گانه «مسجد، حوزه و مدرسه» باید در جامعه تقویت شود و لذا باید حوزویان بیش از گذشته در تربیت دانش آموزان و دانشجویان نقش آفرینی کنند.

امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر علیه السلام تهران گفت: این مسجد با همراهی استادان و طلاب مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام تهران در راستای تحقق محلات مسجدمحور و تربیت مسجدمحور نسل جدید، میزبان کلاس های درس دانش آموزان در سال تحصیلی جدید است و در همان راستا اقدام به برگزاری کلاس های مسجدمحور کرده است تا در تربیت شایسته و قرآن محور کودکان و نوجوانان نقش آفرین باشد.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام تهران اضافه کرد: مدرسه مسجد محور منتظران حضرت ولیعصر (عج) با همراهی استادان و طلاب این مدرسه علمیه، آموزش همراه با نشاط و خلاقیت، حفظ و فهم قرآن کریم، شاهنامه‌خوانی، مشاعره و تقویت فن بیان، ورزش و فعالیت‌های گروهی هدفمند، انس با کتاب و افزایش اطلاعات عمومی، اردوهای علمی، فرهنگی و مهارتی جذاب را برای دانش آموزان ایران اسلامی تدارک دیده است.

حجت الاسلام عابدین زاده گفت: آشنایی با ابعاد مختلف شخصیت و مکتب انقلابی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی شهید حضرت آیت العظمی سیدعلی خامنه‌ای قائد شهید امت نیز با همراهی حوزویان مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام در مدرسه مسجد محور منتظران حضرت ولیعصر علیه السلام مسجد حضرت ولیعصر علیه السلام تهران آموزش داده می شود.

امام جماعت مسجد ولیعصر علیه السلام افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام و مسجد حضرت ولیعصر علیه السلام به نشانی تهران، بلوار ابوذر، بین پل پنجم و ششم، نبش خیابان هانی مراجعه کنند یا با شماره های 09931179475 و 09391985870 تماس بگیرند.

یادآور می شود، علاقمندان به تربیت دینی و انقلابی می توانند برای پیش ثبت‌نام از طریق پرس لاین https://digiform.ir/w71ee57dcf

اقدام کنند و به کانال مدرسه در بله به نشانی ble.ir/join/6MNDi7LYiE مراجعه کنند.