آغاز جذب طلبه در حوزه های علمیه سفیران هدایت؛ شرایط و نحوه ثبت نام

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد عابدین زاده، مدیر حوزه های علمیه سفیران هدایت با اشاره به آغاز فراخوان جذب طلبه در حوزه های علمیه سفیران هدایت تهران، گفت: تربیت کوتاه مدت و مبلغ محور همراه با آموزش زبان های انگلیسی و عربی در مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق (ع) تهران انجام می شود. واقعیت های مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم نشان می دهد تربیت و تعلیم طلاب باید کاملا تخصصی تر و با رویکرد بین اسلامی باشد.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق (ع) گفت: فراخوان جذب و پذیرش طلبه در حوزه علمیه سفیران هدایت امام صادق(ع) (واقع در تهران، بلوار ابوذر، بین پل پنجم و ششم، نبش خیابان هانی، جنب مسجد حضرت ولیعصر علیه السلام) برای سال تحصیلی جدید به سه صورت مجازی، حصوری و تلفنی از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شد.

وی گفت: این مدرسه علمیه از میان دانش آموزان پایه های یازدهم و دیپلم، و افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر (فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) با رویکرد تربیت تخصصی و مبلغ محور طلبه می پذیرد.

مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام افزود: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 09391985870 ، 09121598971 و 09391985870 تماس بگیرند یا همه روزه به محل مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام ( واقع در تهران، بلوار ابوذر، بین پل پنجم و ششم، نبش خیابان هانی، جنب مسجد جامع حضرت ولیعصر علیه السلام)، مراجعه کنند.

مهم ترین ویژگی های حوزه های علمیه سفیران هدایت

حجت الاسلام والمسلمین عابدین زاده در ادامه با بیان اینکه مجموعه آموزشی سفیران هدایت به منظور «تربیت مبلغ جهت نشر احکام و معارف اسلامی در سطح عموم برای مناطق مورد نیاز» در حوزه علمیه قم طراحی گردیده است، گفت: طلاب در مدت 5 سال در علوم حوزوی چون: صرف، نحو، منطق، بلاغت، فقه و اصول تا بالاتر از سطح لمعه رشد کرده و در مباحثی مانند: تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، تاریخ و سیره حضرات معصومین علیهم السلام ، کلام اسلامی و شبهات، شناخت ادیان و فرق و شیوه های مختلف تبلیغی در حدّ نیاز یک مبلّغ دینی آموزش می بینند.

وی افزود: فارغ التحصیلان این مجموعه آموزشی، توانایی های ذیل را کسب می کنند: مدیریت مساجد و امامت جماعت، بیان مسائل شرعی، موعظه و تبلیغ با توجه به نیازهای منطقه ای، اداره جلسات موالید و عزاداری معصومین علیهم السلام، برگزاری جلسات آموزش و قرائت قرآن، اداره کلاسهای دینی و عربی مدارس آموزش و پرورش، راهنمایی و هدایت جوانان و نوجوانان در امور دینی، انجام وظایف اجتماعی مربوط به روحانیون.

تربیت کاربردی و راهبردی مبلغان با عنایت به واقعیت امروز تبلیغ در عرصه های ملی و بین المللی

حجت الاسلام والمسلمین عابدین زاده گفت: حوزه علمیه سفیران هدایت امام صادق علیه السلام دارای امکانات ویژه در حوزه های تخصصی تبلیغ، آموزش زبان های انگلیسی، عربی و فرانسوی، ارایه خدمات ویژه به مبلغان فعال و جهادی و دارای رویکرد پژوهش محور و مبلغ محور است و سعی دارد با توجه به واقعیت های امروز کشور، منطقه خاورمیانه و جهان و در پی ارتقای جایگاه بین المللی ایران، آموزش ها را کاملا کاربردی و راهبردی ارایه دهد.

