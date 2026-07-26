https://mehrnews.com/x3cFRT ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6900125 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ حضور حماسی مردم ایرانشهر در صد و چهل و هفتمین شب پایداری و مقاومت ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و چهل و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع خونخواهی برگزار کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6900125 کپی شد مطالب مرتبط حماسه حضور ایرانشهریها در شب صد و چهل و پنجم حجت الاسلام حسینی اشکوری: ولایت پذیری شرط پیروزی است اجتماع مردم ایرانشهر به شب ۱۴۴ رسید رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی رهبر شهید
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