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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵

حضور حماسی مردم ایرانشهر در صد و چهل و هفتمین شب پایداری و مقاومت

حضور حماسی مردم ایرانشهر در صد و چهل و هفتمین شب پایداری و مقاومت

ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و چهل و هفتمین شب از شهادت قائد امت اجتماع خونخواهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6900125

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