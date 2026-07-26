حجت الاسلام حسینی اشکوری: ولایت‌ پذیری شرط پیروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حامد حسینی اشکوری شامگاه یکشنبه در صد و چهل و هشتمین شب تجمعات مردمی این شهرستان، با اشاره به اهمیت ولایتپذیری در جامعه اسلامی، اظهار کرد: فردی که به مقام رهبری میرسد، سخنانش مصلحت یک ملت است و مسئولان و مردم باید نسبت به او ولایتپذیری داشته باشند. این اصل، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک ضرورت دینی و عقلانی برای حفظ انسجام و اقتدار نظام اسلامی است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان به ویژه در موضوع حساس مذاکره باید دقت و توجه کامل به عقیده رهبری داشته باشند، تصریح کرد: پیشنهادات و عقاید مقام معظم رهبری یک نظر شخصی نیست، بلکه کاملاً کارشناسی شده، بررسی شده و مبتنی بر منافع ملی و عزت ایران اسلامی است. هرگونه غفلت از این مسیر، خسارتبار خواهد بود.
رئیس اداره اوقاف لنگرود در ادامه با اشاره به استقامت بینظیر مردم در این تجمعات شبانه، خطاب به حاضران گفت: به شما مردمی که تحت هر شرایطی میدانداری میکنید و سنگر خیابان را رها نمیکنید، با یادآوری این روایت مژده میدهم که پیامبر اکرم (ص) در سال ششم هجری رویای صادقهای دیدند که در آن به برخی اصحاب و مهاجرینی که در راه حفظ اسلام سختیهای بسیاری را تحمل کردند، بشارت داده شد که وارد مکه شده و خانه خدا را زیارت میکنند.
حجتالاسلام حسینی اشکوری افزود: پس از آن، پیامبر و اصحاب به مکه بازگشتند اما بزرگان قریش مانع ورود آنان شدند و موجب ناراحتی و ناامیدی اصحاب گشتند. در همین زمان بود که دو سوره قرآن، سورههای «فتح» و «نصر» نازل شد و در هر دو، مژده فتح و پیروزی قریبالوقوع داده شد.
وی با استناد به آیات این سورهها، اذعان کرد: در این سورهها، خداوند میفرماید «آرام باشید، آرام باشید. ایمانتان را محکم کنید که آسمان و زمین در اختیار من است، هر وقت شما نیاز به کمک داشته باشید، من به شما کمک میکنم.» این وعده الهی، راهگشای هراسها و ناامیدیهاست.
حجتالاسلام حسینی اشکوری در پایان، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: کلام رهبر عزیز ما نیز همین است که مادامی که در این مسیر محکم باشیم، از تحقیرها و تهدیدها نگران نباشیم و نترسیم، به هدفمان فکر کنیم و به خداوند ایمان داشته باشیم، انشاءالله دست یاری خدا همراه ما خواهد بود و این وعدهای است که نه تنها در قرآن، بلکه در سیره پیامبر (ص) نیز به وضوح مشهود است.
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