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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان

رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل فنی و حرفه‌ای سیستان و بلوچستان از رشد ۶۵ درصدی تعداد هنرجویان و ۹۰ درصدی نفر دوره‌های مهارتی در طرح «همنوا» در سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل شهریاری، ظهر چهارشنبه در جلسه نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه این اداره کل با اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴، ۸۷۰ دانش‌آموز در قالب یک‌هزار و ۸۵۳ نفر دوره از آموزش‌های مهارتی بهره‌مند شدند.

مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ این رقم به یک‌هزار و ۴۴۱ دانش‌آموز و ۳۵۳۵ نفر دوره افزایش میابد که نشان‌دهنده رشد ۶۵ درصدی در شمار هنرجویان و ۹۰ درصدی در نفردوره است.

وی افزود: تعداد مراکز درگیر در این طرح از ۱۳ مرکز در سال گذشته به ۲۱ مرکز از مجموع ۲۵ مرکز دولتی در سطح استان در سال تحصیلی جدید رسیده است و این طرح اکنون در ۱۰ شهرستان اجرا می‌شود.

شهریاری با تأکید بر رویکرد بوم‌محور این طرح، تصریح کرد: در هر منطقه بر اساس آمایش سرزمینی عمل شده است؛ برای نمونه، در خاش رشته معدن و ماشین‌آلات راهسازی و سنگین را راه‌اندازی شده است، در زاهدان و زابل رشته صنایع غذایی و رشته هوش مصنوعی، در سراوان برای برادران رشته لوازم خانگی سردکننده، در ایرانشهر تأسیسات و برای سال بعد هوش مصنوعی و صنایع خودرو سبک پیش‌بینی شده؛ همچنین در کنارک رشته صنایع دریایی اضافه شده است.

وی این طرح را تجویزی عملی برای رفع واگرایی مهارتی در سیستان و بلوچستان دانست و گفت: تاکنون ۴۶ حرفه در چارچوب این طرح برنامه ریزی شده است و با توجه به موفقیت آن، پیش‌بینی می‌کنیم که همکاری‌ها با آموزش و پرورش همچنان گسترش یابد و جوانان بیشتری جذب شوند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان خاطرنشان کرد: پیش از این، هنرجویان هنرستان‌ها برای اخذ مدرک مهارت، صرفاً به صورت صوری اقدام می‌کردند و هیچ‌گاه دست به آچار نبرده بودند، اما با اجرای طرح همنوا، دانش‌آموزان بخش عملی و مهارتی درس خود را در کارگاه‌های مجهز فنی و حرفه‌ای طی می‌کنند و با مربیان ما آموزش می‌بینند؛ بدین ترتیب مدرک دیپلم که صادر می‌شود، ضمانت مهارت واقعی را به همراه دارد.

کد مطلب 6895785

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