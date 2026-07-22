رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل شهریاری، ظهر چهارشنبه در جلسه نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به انعقاد تفاهمنامه این اداره کل با اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴، ۸۷۰ دانشآموز در قالب یکهزار و ۸۵۳ نفر دوره از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدند.
مدیرکل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان ادامه داد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ این رقم به یکهزار و ۴۴۱ دانشآموز و ۳۵۳۵ نفر دوره افزایش میابد که نشاندهنده رشد ۶۵ درصدی در شمار هنرجویان و ۹۰ درصدی در نفردوره است.
وی افزود: تعداد مراکز درگیر در این طرح از ۱۳ مرکز در سال گذشته به ۲۱ مرکز از مجموع ۲۵ مرکز دولتی در سطح استان در سال تحصیلی جدید رسیده است و این طرح اکنون در ۱۰ شهرستان اجرا میشود.
شهریاری با تأکید بر رویکرد بوممحور این طرح، تصریح کرد: در هر منطقه بر اساس آمایش سرزمینی عمل شده است؛ برای نمونه، در خاش رشته معدن و ماشینآلات راهسازی و سنگین را راهاندازی شده است، در زاهدان و زابل رشته صنایع غذایی و رشته هوش مصنوعی، در سراوان برای برادران رشته لوازم خانگی سردکننده، در ایرانشهر تأسیسات و برای سال بعد هوش مصنوعی و صنایع خودرو سبک پیشبینی شده؛ همچنین در کنارک رشته صنایع دریایی اضافه شده است.
وی این طرح را تجویزی عملی برای رفع واگرایی مهارتی در سیستان و بلوچستان دانست و گفت: تاکنون ۴۶ حرفه در چارچوب این طرح برنامه ریزی شده است و با توجه به موفقیت آن، پیشبینی میکنیم که همکاریها با آموزش و پرورش همچنان گسترش یابد و جوانان بیشتری جذب شوند.
مدیرکل فنی و حرفهای استان خاطرنشان کرد: پیش از این، هنرجویان هنرستانها برای اخذ مدرک مهارت، صرفاً به صورت صوری اقدام میکردند و هیچگاه دست به آچار نبرده بودند، اما با اجرای طرح همنوا، دانشآموزان بخش عملی و مهارتی درس خود را در کارگاههای مجهز فنی و حرفهای طی میکنند و با مربیان ما آموزش میبینند؛ بدین ترتیب مدرک دیپلم که صادر میشود، ضمانت مهارت واقعی را به همراه دارد.
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