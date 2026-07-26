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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۱

کشف ۲۶ تن کود و بذر ذرت احتکارشده در قم

کشف ۲۶ تن کود و بذر ذرت احتکارشده در قم

قم - جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف بیش از ۲۶ تن کود و بذر ذرت احتکارشده به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منوچهر نصیری اظهار کرد: در راستای مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی و برخورد قاطع با محتکران، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، یک انبار بزرگ احتکار کالا را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این انبار، ۲۱ تن کود و پنج تن و ۴۵۶ کیلوگرم بذر ذرت را که به‌صورت غیرقانونی نگهداری و احتکار شده بود، کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به اینکه ارزش ریالی کالاهای مکشوفه از سوی کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6900136

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