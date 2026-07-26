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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۷

تردد ناوگان مواکب از مرز خسروی رکوردی بی‌سابقه ثبت کرد

تردد ناوگان مواکب از مرز خسروی رکوردی بی‌سابقه ثبت کرد

کرمانشاه- فرماندار شهرستان قصرشیرین گفت: عبور ۴۲۰ ناوگان حامل مواکب در یک روز و افزایش شمار مواکب عبوری به یک‌هزار و ۵۱ مورد، رکوردی بی‌سابقه را در این مرز به ثبت رساند.

محمد شفیعی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تردد زائران اربعین، اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های تحول‌گرای مرز خسروی پاسخگوی حجم بالای تردد زائران بوده و نتایج اقدامات انجام‌شده به‌خوبی در روزهای اخیر نمایان شده است.

وی افزود: روز گذشته شاهد تردد خروجی ۳۳ هزار نفر از زائران عزیز از پایانه مرزی خسروی بودیم که با آرامش، آسایش و بدون مشکل از این مرز عبور کردند و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی مناسب زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به تردد مواکب اربعین نیز گفت: خبر خوب برای خادمان مواکب این است که روز گذشته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ شب، ۴۲۰ ناوگان حامل تجهیزات و اقلام مواکب که عازم کشور عراق بودند، از مرز خسروی عبور کردند.

شفیعی خاطرنشان کرد: میزان تردد ناوگان مواکب در مرز خسروی تاکنون کاملاً بی‌سابقه بوده و بیانگر ظرفیت بالای این مرز برای پشتیبانی از مراسم عظیم اربعین حسینی است.

وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، مجموع تردد مواکب از مرز خسروی ۷۳۲ مورد بود، اما این آمار امسال تاکنون به یک‌هزار و ۵۱ موکب رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه استقبال و استفاده از این گذرگاه رسمی برای اعزام مواکب به عراق است.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تأکید کرد: با استمرار خدمات‌رسانی، تقویت زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند تردد زائران و مواکب از مرز خسروی با آرامش، نظم و سرعت مطلوب ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6900142

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