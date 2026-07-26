محمد شفیعی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تردد زائران اربعین، اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت‌های تحول‌گرای مرز خسروی پاسخگوی حجم بالای تردد زائران بوده و نتایج اقدامات انجام‌شده به‌خوبی در روزهای اخیر نمایان شده است.



وی افزود: روز گذشته شاهد تردد خروجی ۳۳ هزار نفر از زائران عزیز از پایانه مرزی خسروی بودیم که با آرامش، آسایش و بدون مشکل از این مرز عبور کردند و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی مناسب زیرساخت‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز است.



فرماندار شهرستان قصرشیرین با اشاره به تردد مواکب اربعین نیز گفت: خبر خوب برای خادمان مواکب این است که روز گذشته از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ شب، ۴۲۰ ناوگان حامل تجهیزات و اقلام مواکب که عازم کشور عراق بودند، از مرز خسروی عبور کردند.



شفیعی خاطرنشان کرد: میزان تردد ناوگان مواکب در مرز خسروی تاکنون کاملاً بی‌سابقه بوده و بیانگر ظرفیت بالای این مرز برای پشتیبانی از مراسم عظیم اربعین حسینی است.



وی ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته، مجموع تردد مواکب از مرز خسروی ۷۳۲ مورد بود، اما این آمار امسال تاکنون به یک‌هزار و ۵۱ موکب رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه استقبال و استفاده از این گذرگاه رسمی برای اعزام مواکب به عراق است.



فرماندار شهرستان قصرشیرین تأکید کرد: با استمرار خدمات‌رسانی، تقویت زیرساخت‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند تردد زائران و مواکب از مرز خسروی با آرامش، نظم و سرعت مطلوب ادامه خواهد داشت.