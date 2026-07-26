سردار جاویدان: مرزهای کشور در نهایت امنیت است

سردار علیاکبر جاویدان در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاشهای مسئولان استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: باید به مسئولان مجاهد، پرتلاش و دلسوز استان کرمانشاه تبریک گفت؛ چرا که هر سال در بازدید از مرز خسروی، شاهد ارتقای زیرساختها، توسعه امکانات و بهبود شرایط خدمترسانی به زائران هستیم.
وی افزود: امسال نیز در مقایسه با سال گذشته، تغییرات بسیار خوبی در حوزه زیرساختها، اماکن و امکانات رفاهی برای زائران ایجاد شده که نشاندهنده برنامهریزی مناسب و اهتمام جدی مسئولان استان برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به وضعیت امنیتی مرزهای کشور، تصریح کرد: به لحاظ امنیتی، الحمدالله همه مرزهای جمهوری اسلامی ایران در نهایت امنیت قرار دارند و هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
سردار جاویدان ادامه داد: فرزندان ملت، سربازان ولایت و نیروهای مرزبانی در تمامی مرزهای کشور با آمادگی کامل مستقر هستند و با هوشیاری، اقتدار و آمادگی عملیاتی، از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حفاظت و حراست میکنند.
وی تأکید کرد: مرزهای کشور، مرزهای شرافت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند و نیروهای مرزبانی با تمام توان، دست به ماشه و چشمدوخته به تحرکات احتمالی دشمن، از این مرزها صیانت میکنند تا زائران با امنیت، آرامش و اطمینان خاطر مسیر خود را طی کنند.
فرمانده مرزبانی فراجا خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در مرز خسروی، چه در حوزه زیرساختهای رفاهی و چه در بخش تأمین امنیت، زمینه را برای تردد آسان، ایمن و روان زائران اربعین حسینی فراهم کرده و این روند با آمادگی کامل نیروهای مستقر در مرز ادامه خواهد داشت.
کرمانشاه- فرمانده مرزبانی فراجا با تقدیر از اقدامات مسئولان استان کرمانشاه گفت: مرزهای کشور در نهایت امنیت قرار دارد و زیرساختهای مرز خسروی نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی ارتقا یافته است.
سردار علیاکبر جاویدان در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تلاشهای مسئولان استان کرمانشاه در خدمترسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: باید به مسئولان مجاهد، پرتلاش و دلسوز استان کرمانشاه تبریک گفت؛ چرا که هر سال در بازدید از مرز خسروی، شاهد ارتقای زیرساختها، توسعه امکانات و بهبود شرایط خدمترسانی به زائران هستیم.
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