شکارچیان متخلف در دنا به دام افتادند؛ لاشه کل و بز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتی نسب از دستگیری شکارچیان متخلف در عملیات مشترک محیط‌بانان و پلیس امنیت در منطقه دنای شرقی خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی، نیروهای یگان حفاظت دنای شرقی تا پاسی از شب در چندین مسیر از پیش تعیین‌شده اقدام به پایش و رصد میدانی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد افزود: محیط‌بانان در ساعت ۲ بامداد و با هماهنگی و پشتیبانی مأموران پلیس امنیت، موفق شدند گروهی از متخلفان شکار و صید را شناسایی و دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: در بازرسی از متخلفان، لاشه یک رأس بز وحشی و یک رأس کل وحشی که به صورت غیرمجاز شکار شده بودند، کشف و ضبط شد و پرونده این افراد برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد.

دیانتی‌نسب با قدردانی از همکاری پلیس امنیت، دستگاه قضائی و فرماندهی انتظامی استان، بیان کرد: این همکاری‌ها موجب شده است محیط‌بانان با انگیزه و جدیت بیشتری در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و مقابله با شکارچیان متخلف فعالیت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل برخورداری از گونه‌های ارزشمند جانوری، از مناطق دارای اولویت حفاظتی کشور محسوب می‌شود و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان شکار و صید همچنان در دستور کار اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد.