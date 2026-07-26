آزادی ۶۵ زندانی جرائم غیرعمد یزد در چهار ماهه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی شاه‌حسینی، از آزادی ۶۵ محکوم مالی جرائم غیرعمد در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این افراد با همت ستاد مردمی دیه و مشارکت نیکوکاران یزدی از زندان آزاد شدند.

شاه‌حسینی افزود: مجموع بدهی ۶۵ محکوم مالی آزادشده مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان بود که از این میزان، ۴۳۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، اخذ رضایت و گذشت شکات و نیز آورده محکومان تأمین شد و همچنین ۲۰ میلیارد تومان با استفاده از منابع ستاد مردمی دیه، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نیک‌اندیش و تسهیلات بانک‌های عامل، به حساب سپرده دادگستری واریز شد تا زمینه آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان فراهم شود.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد شده تعداد ۵۰ مددجو مربوط به محکومین مالی و ۱۵ مددجو نیز محکوم پرداخت مهریه بودند.

رئیس هیئت امناء ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه مدیر و کارکنان و اعضاء کمیته صلح و سازش این ستاد مردمی گفت: از این تعداد آزادی تعداد ۱۵ مددجو با انجام مشاوره و اصلاح ذات‌البین توسط مددکاران این ستاد و بدون پرداخت هیچ گونه مبلغی شدند.

وی گفت: همچنین تعداد ۵۰ مددجو با پرداخت از منابع، شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوع دوست و تسهیلات بانک‌های عامل از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۱۴ مددجو زن و ۵۱ مددجو نیز مرد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد در ادامه، با اشاره به برگزاری پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی» در ایام ماه محرم، اظهار کرد: این پویش امسال نیز با استقبال گسترده هیئت‌های مذهبی، خیران و مردم نیک‌اندیش استان همراه شد و مشارکت‌های مردمی نقش بسزایی در تأمین بخشی از هزینه‌های آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان ایفا کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی ستاد مردمی دیه استان یزد، اظهار کرد: پس از برگزاری پویش «نذر حسینی» در ایام ماه محرم، پویش «قدم‌قدم تا آزادی» ویژه اربعین حسینی نیز با هدف جلب مشارکت جاماندگان پیاده‌روی اربعین و عموم مردم نیک‌اندیش استان برگزار خواهد شد تا زمینه آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود.

شاه‌حسینی در پایان گفت: همچنین همزمان با روز اربعین حسینی، آیین «گلریزان حسینی» ویژه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با همکاری و مشارکت اعضای پویش «دوشنبه‌های رهایی»، خیرین، هیئت‌های مذهبی و عموم مردم نیکوکار برگزار خواهد شد تا این حرکت خداپسندانه در امتداد فرهنگ ایثار، همدلی و دستگیری از نیازمندان تداوم یابد.