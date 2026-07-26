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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

سارقان احشام در اردستان دستگیر شدند

سارقان احشام در اردستان دستگیر شدند

اردستان-فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از دستگیری ۲ سارق احشام در عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ حجت الله بهامین‌ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان اردستان، دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان ضمن انجام تحقیقات و با استفاده از سرنخ های به دست آمده، ۲ سارق را در این راستا شناسایی که طی هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی آن ها را در یکی از شهرهای مجاور دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: سارقان دستگیر شده در مواجهه با دلایل و مستندات پلیس به ۲ فقره سرقت احشام در این شهرستان اعتراف که با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6899750

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