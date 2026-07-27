نتانیاهو: موضوع ایران در صدر دستور کار دیدار با ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به واشنگتن رفت و گفت که با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. این هشتمین دیدار نتانیاهو با ترامپ از زمان بازگشت رئیس جمهور آمریکا به قدرت و اولین دیدار آنها از ماه فوریه، درست قبل از آغاز تجاوز نظامی مشترک علیه ایران خواهد بود.

نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدئویی هنگام عزیمت مدعی شد: «در این دوران پیچیده، شما باید با عزم راسخ و خرد فراوان عمل کنید. ما در مورد همه مسائل مطرح در دستور کار، به ویژه ایران، بحث خواهیم کرد. البته هدف ما محافظت از امنیت خود و همچنین گسترش دایره صلح در اطرافمان است.»

رژیم صهیونیستی در این ماه در عملیات تجاوزکارانه حدودا دو هفته‌ای آمریکا علیه ایران شرکت نکرده بود.

نتانیاهو در هفته‌های اخیر اذعان کرده است که او و ترامپ اختلافاتی داشته‌اند، زیرا به نظر می‌رسد منافع اسرائیل و آمریکا در منطقه از هم دور شده است.

یک تماس تلفنی تند در ماه ژوئن که در آن رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دیوانه خطاب کرد، که ابتدا به رسانه‌ها درز کرد و بعداً توسط خود ترامپ به طور علنی تأیید شد، تنش‌هایی را که بین این دو بروز کرده است، آشکار کرد.