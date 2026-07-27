به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب آموزشی «حرف به حرف، قصه به قصه» صبح دوشنبه با حضور رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، جمعی از مسئولان، فرهنگیان و مؤلفان این اثر در سنندج برگزار شد.

این کتاب با تألیف سودابه شاه‌ویسی، زهرا صادقیان و نایب‌علی بختیاری، با رویکردی تخصصی و متناسب با نیازهای آموزشی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تدوین شده و تلاش دارد با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین آموزشی، مسیر یادگیری الفبا را برای این گروه از دانش‌آموزان تسهیل کند.

در این مراسم، مؤلفان کتاب ضمن معرفی بخش‌های مختلف اثر، درباره اهداف و ضرورت‌های تدوین آن توضیحاتی ارائه کردند و محتوای آموزشی و رویکردهای به‌کاررفته در کتاب را تشریح کردند.

گامی برای تقویت آموزش تخصصی

نویسندگان «حرف به حرف، قصه به قصه» در جریان این برنامه، بر اهمیت تولید محتوای آموزشی متناسب با ویژگی‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تأکید کردند و این اثر را گامی در جهت پاسخگویی به بخشی از نیازهای آموزشی این دانش‌آموزان دانستند.

بخشی از محتوای کتاب نیز در این مراسم مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ظرفیت‌های کاربردی آن در فرآیند آموزش و فعالیت‌های تربیتی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

توجه به تولید منابع آموزشی متناسب با نیازهای ویژه

کتاب «حرف به حرف، قصه به قصه» با هدف ارتقای کیفیت آموزش، تقویت روش‌های تخصصی یاددهی و بهبود فرآیند یادگیری دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تهیه و منتشر شده است.

این اثر می‌تواند به عنوان یکی از منابع کمک‌آموزشی، در مسیر تقویت مهارت‌های پایه و تسهیل آموزش الفبا مورد استفاده قرار گیرد و زمینه را برای بهره‌گیری بیشتر از روش‌های خلاقانه و متناسب با نیازهای این دانش‌آموزان فراهم کند.

در پایان این مراسم، کتاب آموزش الفبا «حرف به حرف، قصه به قصه» به صورت رسمی رونمایی شد و بر ضرورت تداوم فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تولید آثار تخصصی با محوریت نیازهای آموزشی دانش‌آموزان استثنایی تأکید شد.