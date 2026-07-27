هشدار محیط زیست خراسان جنوبی؛ در گردوغبار چه کنیم؟

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره وزش باد شدید تا خیلی شدید، گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا، اظهارکرد: رعایت نکات خودمراقبتی و بهداشتی می‌تواند آسیب‌های ناشی از پدیده گردوغبار را به حداقل برساند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، افزود: بر اساس شیوه‌نامه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار، توصیه‌های لازم برای سه گروه از مردم شامل افراد حاضر در منازل، افراد حاضر در فضای باز و رانندگان ارائه شده است.

خانی با توصیه به شهروندان برای ماندن در خانه هنگام وقوع گردوغبار، گفت: بستن درها و پنجره‌ها، استفاده از درزگیر، پوشاندن کولرهای آبی، پاک‌سازی دریچه‌های تهویه، استفاده از دستگاه تصفیه هوا و نوشیدن آب از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از شهروندان خواست در زمان وقوع طوفان گردوغبار از فعالیت‌های ورزشی و حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و افراد مبتلا به آسم، دیابت و بیماری‌های تنفسی مراقبت بیشتری داشته باشند.

وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: از تابلوهای شهری، درختان بزرگ و کهنسال و نقاط مرتفع مانند داربست‌ها و اسکلت ساختمان‌ها فاصله بگیرند و وسایل مستعد پرتاب در اثر وزش باد شدید را در مکان امن قرار دهند.

خانی درباره توصیه‌های ایمنی به رانندگان نیز گفت: رانندگان در صورت مشاهده طوفان گردوغبار، تا حد امکان وارد منطقه طوفان نشوند و در صورت گرفتار شدن، خودرو را در مکانی امن و خارج از مسیر حرکت متوقف کنند و تا فروکش کردن طوفان منتظر بمانند.

وی تأکید کرد: در صورت امکان باید از رانندگی در شرایط کاهش شدید دید خودداری شود و رانندگان در صورت ناگزیر بودن به ادامه مسیر، با سرعت متناسب با میزان دید حرکت کرده و در نخستین فرصت در مکانی امن توقف کنند.