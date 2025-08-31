۶۲ روز هوا با شرایط نامطلوب در خراسان جنوبی حاکم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد وغبار خراسان جنوبی با قید فوریت و بنا به شرایط گرد وغباری حاکم بر استان صبح یکشنبه به ریاست آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری و رییس کارگروه و سایر اعضا در محل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزار شد.

علی خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در این جلسه به وضعیت گرد وغبار در استان اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۲ روز هوا با شرایط نامطلوب در استان حاکم بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۸ روز بوده متاسفانه وضعیت نامطلوب است.

وی همچنین با اشار ه به ۶ ایستگاه سنجش کیفی هوا در استان اظهار کرد: یک دستگاه نیز برای شهرستان فردوس خریداری و نصب شده که بزودی وارد مدار خواهد شد.

خانی بیان کرد: بر اساس شیوه نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار، مردم را در هنگام بروز گردوغبار به سه دسته تقسیم کرده و برای کاستن از اثرات آلودگی ناشی از گردوغبار برای هر یک از آنها کنشهای متفاوتی را تعریف کرده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: دسته اول مردمی هستند که در مکان‌های سربسته مانند خانه حضور دارند که باید تا حد امکان در خانه بمانند، درها و پنجره‌ها را ببندند.

خانی اظهارکرد: دسته دوم مردمی هستند که در مکان‌های باز مانند خیابان‌ها حضور دارند که باید در صورت امکان از توفان دوری کنند.

وی گفت: دسته سوم مردمی هستند که در جاده‌ها حضور دارند (مانند رانندگان) که اگر می‌توانند از آن دوری کنند و وارد منطقه توفان گردوغبار نشوند، در صورت دیدن توفان گردوغبار از راندن در آن خودداری کنند.

در ادامه محمد علی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری و رییس کارگروه با اشاره به شرایط گرد وغباری حاکم بر استان تاکید کرد: دستگاه‌های عضور کارگروه علی الخصوص حفاظت محیط زیست، بهداشت و درمان، پلیس راه و صدا و سیما حتماً اطلاع رسانی‌های مستمر خود را در خصوص پدیده گرد وغبار با تاکید بر رعایت نکات بهداشتی در هنگام بروز پدیده گرد وغبار به هر روش ممکن اطلاع رسانی کنند.

لازم به ذکر است بر اساس شاخص منتهی به ساعت هشت صبح روز جاری شهرستان نهبندان با شاخص ۱۹۲ در وضعیت ناسالم و شهرستان بیرجند با شاخص ۲۳۰ در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند که در این شرایط در این شرایط باید مردم نیز نکاتی را در مقابل این پدیده رعایت کنند تا میزان آسیب به سلامت مردم جامعه به واسطه بروز گرد غبار به صفر و یا حداقل برسد.