حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بیش از ۱۴۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۲۵هزار و ۲۱۲نفر زائر از کشور خارج شده و ۲۱هزار و ۳۵۴هزار نفر زائر وارد کشور شدهاند.
ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۱۴۶ هزار زائر از مرز مهران طی روز گذشته خبر داد.
حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بیش از ۱۴۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.
وی بیان کرد: در این مدت، ۱۲۵هزار و ۲۱۲نفر زائر از کشور خارج شده و ۲۱هزار و ۳۵۴هزار نفر زائر وارد کشور شدهاند.
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