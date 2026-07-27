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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۹

تردد بیش از ۱۴۶ هزار زائر از مرز مهران طی روز گذشته

تردد بیش از ۱۴۶ هزار زائر از مرز مهران طی روز گذشته

ایلام - فرماندار مهران از تردد بیش از ۱۴۶ هزار زائر از مرز مهران طی روز گذشته خبر داد.

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بیش از ۱۴۶ هزار نفر زائر از مرز مهران تردد داشته اند.

وی بیان کرد: در این مدت، ۱۲۵هزار و ۲۱۲نفر زائر از کشور خارج شده و ۲۱هزار و ۳۵۴هزار نفر زائر وارد کشور شده‌اند.

کد مطلب 6900255

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