بذر خیار ممتاز مبناسرشت پارسیان؛ انتخاب اول کشاورزان صادرات‌ محور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بخش کشاورزی یکی از اصلی‌ترین و استراتژیک‌ترین پایه‌های اقتصاد غیرنفتی کشور است که نقش کلیدی در تامین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری دارد. در میان همه حوزه‌های زراعی، کشت محصولات صیفی و به ویژه خیار به دلیل چرخه رشد کوتاه، بازدهی سریع سرمایه، تقاضای بالای داخلی و بازارهای پررونق و تشنه صادراتی در کشورهای همسایه مانند کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، عراق و حوزه قفقاز از اهمیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

با این حال، حضور موفق و ماندگار در بازارهای رقابتی بین‌المللی نیازمند رعایت دقیق استانداردهای کیفی از جمله یکنواختی کامل بار، طول و قطر استاندارد، رنگ سبز تیره، بافت ترد، ماندگاری بالا پس از برداشت و رعایت حد مجاز باقی‌مانده سموم است؛ الزامات فنی و تجاری مهمی که دست‌یابی به آن‌ها بدون انتخاب صحیح نهاده اولیه و بذر هیبرید اصلاح‌شده عملاً غیرممکن خواهد بود.

کشاورزان و گلخانه‌دارانی که با نگاه صادرات‌محور اقدام به کشت می‌کنند، برای بررسی شاخص‌های فنی، تناژ باردهی، دوره رسیدگی و استعلام ارقام مختلف جهت دستیابی به حداکثر سودآوری، نیازمند دسترسی به مراجع معتبر هستند؛ از این رو جهت بررسی مشخصات فنی و استعلام بذر خیار ممتاز می‌توانید به وب‌سایت‌های تخصصی تامین نهاده مراجعه کنید.

شاخص‌های کیفی خیار صادراتی و نقش اصلاح ژنتیکی

بازارهای هدف صادراتی صیفی‌جات به‌ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و آسیای مرکزی الزامات و ترجیحات کاملاً متفاوتی نسبت به بازار مصرف داخلی دارند. خریداران عمده و بنکداران خارجی تنها طالب محصولاتی هستند که از نظر شاخص‌های ظاهری و فیزیولوژیکی کاملاً یکنواخت، استاندارد و باکیفیت باشند. در چنین بستری، ابعاد میوه، قطر متناسب، رنگ سبز تیره و بسیار جذاب، شیارهای مشخص و منظم روی پوست، بافت ترد و گوشتی و عدم وجود فضای خالی یا پوکی در مرکز میوه، تعیین‌کننده قیمت پایه بار خواهند بود.

از همه مهم‌تر، میزان ماندگاری پس از برداشت در طول مسیرهای ترانزیتی زمینی و دریایی و ناوگان حمل‌ونقل سردخانه‌ای طولانی، فاکتور حیاتی عدم افت کیفیت است. هرگونه نوسان در اندازه، کجی یا اعوجاج میوه، نرمی بافت یا پلاسیدگی زودهنگام موجب افت شدید قیمت یا برگشت کل محموله صادراتی از مرز می‌شود. به همین دلیل اصلاح ژنتیکی و استفاده از بذرهای تجاری هیبرید، تضمین‌کننده این یکنواختی، شادابی و بازارپسندی عالی است.

مقاومت ژنتیکی بوته در برابر بیماری‌ها و کاهش باقی‌مانده سموم

یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌های فنی در انتخاب بذر خیار صادراتی، مقاومت ژنتیکی بوته در برابر چالش‌ها و عوامل بیماری‌زای زنده و غیرزنده است. در زراعت و گلخانه‌داری خیار، بیماری‌های قارچی شایعی همچون سفیدک پودری، سفیدک دروغی، پوسیدگی‌های ریشه و طوقه و همچنین بیماری‌های ویروسی متعدد مانند ویروس موزاییک خیار و ویروس زردی رگبرگ، می‌توانند در مدت زمانی بسیار کوتاه، باردهی مزرعه را نابود کنند. بوته‌های حاصل از بذرهای هیبرید اصیل و اصلاح‌شده، دارای مقاومت‌های نسبی یا کامل ژنتیکی در برابر طیف وسیعی از این بیماری‌ها هستند. این ویژگی فوق‌العاده به کشاورزان امکان می‌دهد تا نیاز به سم‌پاشی‌های متعدد و استفاده از سموم شیمیایی سنگین را به طور محسوسی کاهش دهند.

کاهش مصرف سموم علاوه بر افت هزینه‌های جاری بخش داشت و حفاظت از خاک، یکی از حیاتی‌ترین استانداردهای بهداشتی و ضوابط گمرکی بازارهای مقصد در خصوص حد مجاز باقی‌مانده سموم را به راحتی برآورده می‌سازد.

مدیریت هزینه‌ها، بهره‌وری آب و اقتصاد مزرعه

محاسبات سود و زیان سالانه زارعان ارتباط مستقیم با میزان عملکرد و تناژ باردهی بذر در واحد سطح دارد. اگرچه هزینه خرید بذرهای ممتاز و اصلاح‌شده نسبت به بذرهای معمولی بالاتر به نظر می‌رسد، اما این هزینه در مقایسه با سایر هزینه‌های سنگین زراعت نظیر احداث سازه گلخانه، تامین سوخت، مصرف انرژی، نیروی انسانی، سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و کودهای تخصصی، کمتر از ۵ درصد کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. در مقابل، مزایایی همچون درصد جوانه‌زنی فوق‌العاده بالا، هم‌زمانی در سبز شدن بوته‌ها، باردهی یکدست و مداوم در طول دوره رشد و کاهش چشمگیر ضایعات و میوه‌های درجه دو، سودآوری خالص مزرعه را تا چند برابر افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کارایی بالای مصرف آب و توسعه سیستم ریشه‌ای قوی و عمیق در بذرهای مدرن، امکان مدیریت بهینه منابع آبی و تحمل نسبی تنش‌های شوره‌زاری یا دمایی فصل را به طور کامل فراهم می‌سازد.

اهمیت تامین بذر شناسنامه‌دار از مراجع معتبر

تامین پایدار، ایمن و اصیل نهاده‌های زراعی نیازمند وجود زیرساخت‌های تخصصی، آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت و زنجیره توزیع قانونی و مطمئن در سطح کشور است. ورود بذرهای بی‌کیفیت، تاریخ‌گذشته، ناخالص یا تقلبی به بازار نهاده‌ها، خطر بزرگی است که می‌تواند کل سرمایه سالانه یک کشاورز را به نابودی بکشاند و اعتبارات صادراتی منطقه را در بازارهای بین‌المللی به شدت مخدوش کند.

مجموعه‌ها و شرکت‌های مرجع واردکننده با ایجاد ارتباطات مستقیم و پایدار با برترین تولیدکنندگان و کمپانی‌های بین‌المللی اصلاح بذر، و همچنین رعایت دقیق ضوابط استاندارد انبارداری، حفظ دمای مناسب و کنترل رطوبت انبار، اصالت ژنتیکی و قوه نامیه بذرها را تا زمان رسیدن به دست زارع نهایی تضمین می‌کنند. نگهداری بذر در شرایط استاندارد اقلیمی ازجمله فاکتورهای حیاتی است که مستقیم بر توان حیاتی جنین بذر و رشد قوی آن در ابتدای فصل تاثیر می‌گذارد.

در همین راستا، مجموعه تخصصی مبناسرشت پارسیان به عنوان یکی از پیشگامان شناخته‌شده و معتبر در حوزه تامین و توزیع انواع بذرهای تخصصی کشاورزی در کشور، طی سال‌ها فعالیت مستمر توانسته است نقشی کلیدی و اثرگذار در ارتقای سطح کیفی محصولات زراعی و گلخانه‌ای ایفا کند. این شرکت با بهره‌مندی از کادر فنی و کارشناسان ارشد مجرب کشاورزی و با در نظر گرفتن نیازهای اقلیمی متنوع مناطق مختلف ایران و سازگاری ارقام با شرایط تنش محیطی، برترین ارقام هیبرید و تجاری خیار را در اختیار کشاورزان صادرات‌محور قرار می‌دهد. خدمات این مجموعه تنها به فروش و توزیع بذر محدود نشده، بلکه شامل ارائه مشاوره‌های جامع تخصصی زراعی در تمام مراحل کاشت، داشت، برنامه‌ریزی تغذیه، پیشگیری از آفات و زمان مناسب برداشت است تا زارعان بتوانند به حداکثر پتانسیل ژنتیکی تولید دست پیدا کنند.

برنامه‌ریزی زمان‌ بندی برداشت و تعهدات قراردادهای صادراتی

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در کشت‌های تجاری، قابلیت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق زمان برداشت است. بازارهای صادراتی بر اساس قراردادهای زمان‌بندی‌شده و متوالی عمل می‌کنند؛ بنابراین خریداران خارجی انتظار دارند که بار صادراتی در فواصل زمانی مشخص و به صورت منظم تحویل داده شود. ارقام ممتاز بذر خیار با داشتن دوره رشد مشخص و باردهی یکنواخت و منظم، این امکان را به گلخانه‌داران و کشاورزان می‌دهند که برنامه تولید و برداشت خود را کاملاً با زمان‌بندی قراردادهای صادراتی تطبیق دهند. این انضباط در عرضه، صادرکنندگان را به شرکایی قابل اعتماد برای طرف‌های خارجی تبدیل کرده و موقعیت تجاری آنان را در بازارهای بین‌المللی تثبیت می‌کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که توسعه صادرات کشاورزی، ارزآوری پایدار و دست‌یابی به سهم‌های بزرگ‌تر در بازارهای خارجی، امری اتفاقی و تصادفی نیست؛ بلکه حاصل یک زنجیره هوشمندانه و برنامه‌ریزی تخصصی زراعی است. کشاورزان و گلخانه‌دارانی که با اتکا به دانش روز زراعت، به کارگیری بذرهای شناسنامه‌دار و اصیل، مدیریت صحیح تغذیه و همکاری مستمر با مجموعه‌های معتبر تامین نهاده گام در این مسیر می‌گذارند، علاوه بر تضمین سودآوری اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری خود، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه صیفی‌جات ایران در بازارهای جهانی و رونق اقتصاد ملی ایفا می‌کنند.

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