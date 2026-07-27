برخورد تعزیرات حکومتی اردبیل با عرضه کالای قاچاق در بازار

علی رحیمی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان گشت مشترک شعبه سیار تعزیرات با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، ۸ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: در این بازرسی‌ها، ۴ پرونده تخلف با عناوین عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور فروش تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: در جریان این عملیات، مقادیر مشخصی از کالاهای قاچاق شامل انواع نوشیدنی‌های انرژی‌زا، شکلات و ژله خارجی کشف و اقدامات قانونی لازم در قبال آن‌ها صورت گرفت.

وی بیان کرد: این اقدامات در راستای تشدید نظارت بر بازار، مقابله با تخلفات صنفی و جلوگیری از ورود و عرضه کالای قاچاق انجام می‌شود و گشت‌های مشترک نظارتی به صورت مستمر در سطح استان ادامه خواهد داشت.