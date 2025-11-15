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۲۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

رحیمی آذر:گران فروش روغن خوراکی در اردبیل محکوم شد

رحیمی آذر:گران فروش روغن خوراکی در اردبیل محکوم شد

اردبیل-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریالی گران فروشی روغن خوراکی در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده گران فروشی در فروش پنج هزار و ۴۰۰ کیلوگرم روغن خوراکی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل بیان کرد: بازرسان سازمان صمت استان در بازرسی از واحد صنفی در بازار آجیل و خشکبار، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.

وی در پایان تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی مردم شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6656188

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