به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شنبه شب گذشته طی مراسمی در سینمای کورسال سن سباستین از دنی دویتو بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی به پاس یک عمر فعالیت حرفه‌ای هنری تجلیل و جایزه نمادین «دونوستیا» به او اهدا شد.

مسئولان جشنواره سن سباستین قبلا طی بیانیه‌ای اعلام کرده بودند که این جایزه به پاس نزدیک به پنج دهه فعالیت حرفه‌ای او در عرصه هنر اعم از بازیگری در صحنه تئاتر، سینما، تلویزیون و چه در مقام کارگردانی و تهیه کنندگی است.

این اولین سفر دنی دویتو به شهر ساحلی سن سباستین در شمال اسپانیا بوده است. دویتو با اعلام این موضوع در کنفرانس مطبوعاتی‌ای که قبل از مراسم برگزار شد، اظهار کرد که به دریافت این جایزه افتخار می کند.

او صحبت های خود را با ذکر خاطره‌ای از اوایل دهه ۹۰ ادامه داد؛ زمانی که به او فیلمنامه‌ای پیشنهاد شده بود تا ضمن مطالعه، تهیه کنندگی آن را بر عهده بگیرد. دویتو گرچه تحت تاثیر آن اثر قرار می‌گیرد اما به دلیل کمبود زمان موفق به همکاری مشترک و تهیه آن فیلم نمی‌شود. در حقیقت او آن روز کوئنتین تارانتینو را ملاقات کرده بود که نگارش فیلمنامه «سگ‌های انباری»( ۱۹۹۲) را به تازگی پایان برده بود. دویتو اظهار کرد که همان جا به تارانتینو اعلام کرده است که کار بعدی او را بی‌آنکه مطالعه کند قبول می‌کند.

دویتو گفت: به او گفتم من حتی موضوع داستان فیلم را هم نمی‌خواهم بدانم. فقط آن را بنویس و برای من بفرست!

این ملاقات به تهیه فیلم بعدی تارانتینو یعنی «داستان عامه‌پسند»(۱۹۹۴) توسط Jersey Films - کمپانی دنی دویتو - انجامید.

دویتو با ایفای نقش صداپیشگی در انیمیشن «پاکوچولو» در این دوره جشنواره سن سباستین حضور داشت و از این حیث اکثر سوالات خبرنگاران حاضر در جلسه مطبوعاتی درباره این فیلم بود. از او همچنین درباره فیلم «دامبو» آخرین پروژه مشترکش با تیم برتون دوست و همکار قدیمیش سوالاتی پرسیده شد.

جودی دنچ بازیگر بریتانیایی و هیروکازو کورادا نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ژاپنی از دیگر دریافت‌کنندگان جایزه «دونوستیا» در جشنواره امسال بودند.

جشنواره سن سباستین که امسال شصت و ششمین دوره خود را می‌گذراند از ۲۱ سپتامبر (۳۰شهریور) آغاز شده است و تا ۲۹ سپتامبر (۷مهر) ادامه دارد.