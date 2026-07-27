به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، صبح دوشنبه، در جلسه شورای اداری بهارستان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهارستان، از تلاش مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

وی که نماینده مردم بهارستان، رباط‌کریم و پرند در مجلس شورای اسلامی است، اظهار کرد: مردم بهارستان به واسطه فرهنگ دینی و ارادت به اهل‌بیت (ع)، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام اسلامی هستند و مسئولان باید با همدلی و همکاری، مطالبات آنان را پیگیری کنند.

قشقاوی نماز جمعه را مهم‌ترین تریبون برای طرح مطالبات مردمی دانست و افزود: مسئولان باید با حضور مستمر در نماز جمعه، مسائل و دغدغه‌های مردم را از نزدیک دنبال کنند.

نماینده مردم بهارستان، رباط‌کریم و پرند با اشاره به همدلی میان مسئولان شهرستان، تصریح کرد: هماهنگی میان فرمانداری، ائمه جمعه، شورای تأمین و دستگاه‌های اجرایی، زمینه مناسبی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بهارستان همچنان در برخی شاخص‌های توسعه با کمبودهایی مواجه است، خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌های آموزشی، دانشگاهی، بهداشتی و درمانی، به‌ویژه نبود بیمارستان، از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان به شمار می‌رود.

قشقاوی با اشاره به اجرای طرح پزشکی خانواده و پروژه‌های عمرانی در حوزه آب، برق و سایر زیرساخت‌ها، گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته نیازمند حمایت بیشتر و استمرار تلاش دستگاه‌های اجرایی هستیم.

وی در پایان بر تداوم هم‌افزایی میان مسئولان برای تسریع روند توسعه و رفع مشکلات شهرستان بهارستان تأکید کرد.