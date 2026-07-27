اصغر خلیلی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، اتابک پورنادری مدیرکل هنرهای نمایشی با صدور حکمی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را به اصغر خلیلی سپرد.
در حکم انتصاب اصغر خلیلی آمده است:
مجموعه تئاتر شهر به عنوان نماد ملی و قلب تپنده تئاتر ایران، همواره پایگاه اصلی نخبگان، پیشکسوتان و استعدادهای جوان این مرز و بوم بوده است. انتظار میرود در دوران مسئولیت شما، با بهرهگیری از خرد جمعی و توان کارشناسی صاحبنظران، شاهد تحقق اهداف ذیل باشیم:
۱. گسترش تعامل سازنده با صنوف و جامعه تئاتر و بسترسازی عادلانه برای حضور فعال گروههای نمایشی جهت ارائه آثار باکیفیت.
۲. برنامهریزی برای میزبانی از آثاری که ضمن حفظ استانداردهای عالی فنی، واجد ارزشهای والای انسانی و هویت اسلامی-ایرانی باشند.
۳. اهتمام ویژه به دیپلماسی فرهنگی، جذب مخاطبان جدید و تسهیل دسترسی فراگیر اقشار مختلف جامعه به تولیدات ارزشمند مجموعه.
۴. نظارت دقیق بر فرآیندهای فنی و اجرایی با رویکردی تحولخواه و مبتنی بر بهرهوری، در راستای تکریم شأن هنرمندان و مخاطبان.
۵. پیگیری مستمر جهت ساماندهی، بهسازی و تثبیت حریم مجموعه تئاتر شهر به عنوان پناهگاهی امن و فاخر برای اهالی فرهنگ و هنر.
اصغر خلیلی نویسنده، طراح، کارگردان، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و مدیر فرهنگی است. وی بیش از سه دهه در حوزه هنرهای نمایشی، مدیریت هنری و رسانه فعالیت داشته و سابقه مدیریت و کارگردانی پروژه مشترک تئاتر ایران و آلمان، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در فستیوالهای معتبر برونمرزی، ارائه مقالات علمی در مجامع آکادمیک بینالمللی، حضور مستمر در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از دوره نوزدهم و عضویت در شوراهای تخصصی انتخاب، ارزیابی و نظارت بر ثبت گروههای تئاتر کشور و آثار نمایشی را در کارنامه خود دارد.
خلیلی همچنین برگزیده بخشهای بینالملل، مسابقه ایران، تئاتر خیابانی و تلویزیونی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و جشنواره تولیدات سیما در حوزههای نمایشنامهنویسی و کارگردانی است. از دیگر سوابق اجرایی وی میتوان به معاونت فرهنگی و معاونت مخاطبپژوهی مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.
پیش از این، کوروش سلیمانی مدیریت مجموعه تئاتر شهر را بر عهده داشت
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