مراسم تکریم و معارفه مدیریت تئاتر شهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آئین تکریم کورش سلیمانی رئیس سابق مجموعه تئاتر شهر و معارفه اصغر خلیلی مدیر جدید این مجموعه روز دوشنبه پنجم مرداد ماه با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیران واحدهای مختلف اداره کل هنرهای نمایشی و کارکنان تئاترشهر در تالار مشاهیر برگزار شد.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از تلاش های کورش سلیمانی در مجموعه تئاتر شهر توضیح داد: کوروش سلیمانی عزیز، یکی از دوستان بیست‌وچندساله‌ من و از هنرمندان شناخته‌شده‌ تئاتر، تلویزیون و سینماست. همه‌ شما او را می‌شناسید، اما من به رسم ادب، احترام و رفاقت، می‌خواهم تمام‌قد از او تشکر کنم. کورش در شرایط بسیار سختی وارد مجموعه‌ تئاتر شهر شد. به هر ترتیب سال گذشته در چند مقطع تاریخی برای کشور عزیزمان ایران، وضعیت عادی نبود؛ اما با این حال، کورش به نظر من ایثاری بزرگ کرد؛ ایثاری که با دل و جان انجام داد. به اعتقاد من منطق او، منطق عشق و عاشقی بود. او از همان نخستین متنی که در بدو ورودش برای تئاتر شهر نوشت حسش را تا لحظه‌ آخر بیان کرد و من احساس می‌کنم که عشق را سرلوحه‌ کارهایش قرار داد.

وی افزود: او با ایمان و علاقه، پیگیر کارهای به‌جامانده در مجموعه‌ تئاتر شهر بود؛ به‌ویژه پیگیری‌هایی که برای حریم تئاتر شهر انجام داد و خوشبختانه بخشی از آن محقق شد. کاری که فکر می‌کنم از زمان آقای ابراهیم گله‌دارزاده شروع شد، در دوره‌های مختلف مدیریتی متوقف و دوباره آغاز تا به امروز به اینجا رسید. البته من از این فرصت استفاده می‌کنم و از تک‌تک همکاران عزیزی که برای حریم این مجموعه زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم.

مدیرکل هنرهای نمایشی با اشاره به نحوه برنامه ریزی اجرای عمومی آثار نمایشی تئاتر شهر که در دوره مدیریت کورش سلیمانی در فرآیند «تک اجرایی» قرار گرفته بود، تاکید کرد: یکی از دغدغه‌های آقای خلیلی برای مدیریت درتئاتر شهر و همچنین دغدغه‌ من، اجرای نمایش‌هایی بود که به طراحی صحنه اهمیت می‌دهند. متأسفانه، گاهی انتخاب آثار در تئاتر شهر به گونه‌ای است که طراحی صحنه نادیده گرفته می‌شود. اما چه خوب که وقتی کورش سلیمانی با دغدغه ‌فراوان آمد؛ روی این مسئله تاکید ویژه ای داشت. ما معمولاً طراحی صحنه را فقط در سالن اصلی می‌بینیم، البته می‌دانم که اکنون شرایط برنامه ریزی برای اجرا به دلیل تعدد درخواست ها خیلی سخت است و گاهی مجبور می‌شویم سالن را ۲ اجرایی کنیم. اما من به عنوان یک تئاتری و نه به عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی، می‌گویم این کار درست نیست. مگر در پشت صحنه‌ ما چند اتاق داریم؟ چه امکاناتی و چه تقسیم‌بندی‌ای انجام داده‌ایم؟ ما فقط می‌خواهیم آمار ارائه دهیم و کیفیت را مد نظر قرار نمی‌دهیم و این همان رویکردی بود که آقای سلیمانی روی این مسئله دغدغه داشت.

نادری با اشاره به تلاش های خود برای تمدید حضور کورش سلیمانی در سمت مدیریت تئاتر شهر گفت: دوستان نزدیک در مجموعه‌ تئاتر شهر گواه هستند و می‌دانند من از او چند بار خواستم تا در مجموعه حضور داشته باشد، اما خودش دوبار این جمله را تکرار کرد که «با خودم عهد بستم اگر مفید نباشم، بروم.» من گفتم: «نه، شما همیشه مفید هستید و من به عنوان یک فرد هنرمند دوست دارم که بمانید.» اما تصمیمی که گرفته شده، محترم است و چیزی از ارزش‌های کورش سلیمانی نه نزد من و نه در مجموعه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کم نخواهد شد و امیدوارم در فرصت‌های آینده بتوانیم در خدمت ایشان باشیم.

مدیرکل هنرهای نمایشی درباره حضور اصغر خلیلی به عنوان مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر هم گفت: همه شما عزیزان آقای خلیلی را می شناسید و فکر می‌کنم وی چندین اجرا در خود مجموعه‌ تئاتر شهر داشته‌ است. او از جمله هنرمندانی است که در چندین دوره‌ جشنواره‌تئاتر فجر شرکت داشته، جوایز جهانی و بین‌المللی جشنواره‌ فجر و جشنواره‌های ملی را کسب کرده است و کارگردانی صاحب‌نظر است. در این مدت، آقای خلیلی کمی از تئاتر دور شده بود، پس با یک جمله می‌گویم؛ به خانه‌ اولتان خوش آمدید!

مدیرکل هنرهای نمایشی با قدردانی از مخاطبان، هنرمندان، اهالی رسانه و کارکنان مجموعه در همراهی مشفقانه خود با فعالیت های تئاتر شهر ادامه داد: برای آقای خلیلی آرزوی موفقیت می کنم و از همه همکاران تئاتر شهر می خواهم همراهی و همدلی را مثل همیشه با مدیریت جدید داشته باشند. نیتمان خدمت به کشور و فرهنگمان است و ان‌شاءالله پرچم تئاتر شهر مانند پرچم کشور عزیزمان همواره بالا باشد. امروز هم حضور شما نشان می‌دهد که دوستان میل به اتفاقات خوب دارند و حتماً این اتفاقات را از شما خواهیم شنید. از همه خواهش می‌کنم صبر و شکیبایی خود را محک بزنید.

اصغر خلیلی مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر، ضمن قدردانی از تلاش‌های کورش سلیمانی در دوران مدیریت خود، گفت: پیش از هر چیز از زحمات جناب آقای سلیمانی دوست، همکار و عضوی از خانواده‌ بزرگ تئاتر تشکر می‌کنم؛ رفتن و آمدن در سیستم اداری کشور از دیرباز بوده و هست و خواهد بود. اما بر خود واجب می‌دانم ابتدا از ایشان قدردانی کنم و امیدوارم هرجا هستند سربلند باشند.

وی افزود: یادم می‌آید در اولین جلسه‌ای که در دانشگاه درس می‌دادم، به دانشجویان می‌گفتم نمره‌دادن و گرفتن پروژه، بخشی از فرایند آموزش است و جایگاه استاد و دانشجو در همان حوزه‌ آموزشی تعریف می‌شود. اما در عرصه‌ حرفه‌ای، همه‌ ما همکار هستیم؛ ممکن است فردا شما کارگردان باشید و من بازیگر، یا من طراح باشم و شما بازیگر، این جایگاه‌ها مدام عوض می‌شوند. در این مسیر یکی از افتخارات من این است که با تک‌تک دوستانی که اکنون در این جمع حضور دارند، طی اجراهای مختلفی که در این مجموعه داشتم، در ارتباط بوده‌ام. با برخی از آنها نیز افتخار همراهی در تیم اجرایی‌ام را داشته‌ام.

مدیرجدید تئاتر شهر بیان کرد: از سال ۱۳۸۶ که در سیستم اداری مشغول به فعالیت بوده، به مرور، لایه‌های مختلف هنر را در کنار کار اداری تجربه کرده‌ام. اگر رصد کنید، دوستانی که با من کار کرده‌اند به خوبی می‌دانند که من فردی هستم که به شدت به پاداش مبتنی بر عملکرد و رویکرد عمل‌گرایانه اعتقاد دارم؛ به گونه‌ای که از لحاظ نیروی انسانی، تفاوتی میان نفر اول و نفر آخر قائل نیستم و همه را در یک مسیر و جایگاه می‌بینم؛ من ملاک اصلی را تنها عملکرد می‌دانم. در عین حال شما خود انباشته‌ای از تجربه و اطلاعات هستید اما ساختار اداری و مدیریتی کشور ما ایجاب می‌کند که چرخه‌ دانش در مجموعه به گردش درآید؛ در غیر این صورت، بهره‌وری حاصل نمی‌شود و مطمئناً به نتیجه‌ی مطلوب نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه طی فرصت‌های بعدی برنامه‌های اجرایی‌ در مجموعه تئاتر شهر اعلام خواهد شد، تاکید کرد: برنامه اجرای عمومی آثار نمایشی که در دوره مدیریت جناب سلیمانی برنامه ریزی شده به قوت خود باقی است.

مدیر جدید مجموعه تئاتر شهر در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: امروز با ظهور فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، تئاتر در مسیر تازه‌ای قرار گرفته است. این تحولات، سیستم اداری را نیز ناگزیر به تغییرات اساسی سوق می‌دهد؛ در غیر این صورت، از هنرمندانی که الهام و دانش هنری خود را از شبکه‌های روز جهان می‌گیرند، عقب خواهیم ماند. برای همین، امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر، خدمات ایده‌آلی به مخاطبان ارائه دهیم و میزبانان خوبی برای خلق آثار هنرمندان در این مجموعه باشیم.

براساس این گزارش قبل از شروع مراسم تکریم و معارفه مدیریت جدید مجموعه تئاتر شهر، مراسم دیگری هم در دفتر مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و حکم رسمی اصغر خلیلی به عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر به وی اعطا شد.