به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمود طالبی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری قم که با همراهی شهردار قم انجام شد در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جریان این بازدید، روند اجرای دو پروژه مهم شهری مورد بررسی قرار گرفت که هر دو از طرح‌های اثرگذار در بهبود وضعیت ترافیکی شهر و تسهیل تردد شهروندان و زائران به شمار می‌روند.



وی با بیان اینکه بهره‌برداری از این پروژه‌ها آثار ملموسی در زندگی روزمره مردم خواهد داشت، افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر روان‌سازی تردد، سطح رضایت عمومی از خدمات مدیریت شهری را نیز ارتقا خواهد داد.



مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره به یکی از چالش‌های قدیمی هسته مرکزی شهر قم گفت: کمبود فضای پارکینگ در محدوده پیرامونی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) همواره یکی از دغدغه‌های اصلی شهر قم بوده است و این موضوع در ایام حضور گسترده زائران نمود بیشتری پیدا می‌کند.



وی ادامه داد: با بهره‌برداری از پارکینگ امام خمینی (ره)، بخش قابل توجهی از این مشکل برطرف خواهد شد و امکان ارائه خدمات مناسب‌تر به زائران و شهروندان فراهم می‌شود.



پروژه پارکینگ امام خمینی (ره) در مدت کمتر از دو سال به بهره‌برداری نزدیک شد



طالبی با اشاره به روند اجرای این پروژه افزود: پارکینگ امام خمینی (ره) با سرعتی مطلوب و قابل توجه پیش رفته و در مدت زمانی کمتر از دو سال به آستانه بهره‌برداری رسیده است که این موضوع نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مناسب و پیگیری مستمر در اجرای پروژه است.



وی گفت: از اهتمام شهردار کلان‌شهر قم و مجموعه همکاران وی که با جدیت اجرای این طرح را دنبال کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.



مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره به عملکرد مدیریت شهری اظهار کرد: طی این مدت آنچه از شهردار کلان‌شهر قم مشاهده کرده‌ایم، جدیت، پیگیری و اهتمام در اجرای پروژه‌های عمرانی بوده است.



وی افزود: همین نگاه سبب شده مجموعه شهرداری نیز با همدلی، هماهنگی و انسجام، اجرای طرح‌های عمرانی را با سرعت و دقت دنبال کند و روند پیشرفت پروژه‌ها مطلوب باشد.



طالبی همچنین از همراهی شورای اسلامی شهر قم در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری قدردانی کرد و گفت: حمایت اعضای شورای اسلامی شهر از مجموعه شهرداری، نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه شهری و تسریع اجرای پروژه‌ها داشته است.



هم‌افزایی دستگاه‌ها خدمت‌رسانی را تسریع کرده است



مدیرکل بازرسی استان قم با تأکید بر خدمات گسترده شهرداری به شهروندان اظهار کرد: مدیریت شهری در مسیر خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکرده و با وجود شرایط موجود، روند اجرای پروژه‌های عمرانی را با جدیت ادامه داده است.



وی افزود: شایسته است مردم و مسئولان، خدمات مجموعه شهرداری را به‌درستی ارزیابی کرده و تلاش‌های انجام شده در حوزه توسعه شهری را مورد توجه قرار دهند.



طالبی هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان را یکی از ظرفیت‌های ارزشمند قم دانست و گفت: همکاری و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های مختلف موجب افزایش کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شهروندان و مجاوران شده است.



وی ادامه داد: مجموعه بازرسی استان نیز در چارچوب وظایف قانونی، از برنامه‌ها و اقدامات شهرداری که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و توسعه استان قرار دارد، حمایت خواهد کرد تا خدمات با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.



شهرداری قم بدون حاشیه در مسیر توسعه شهر حرکت می‌کند



مدیرکل بازرسی استان قم با اشاره به ماهیت پروژه‌های عمرانی شهرداری گفت: تمام اقداماتی که در این مجموعه انجام می‌شود، برای رفاه شهروندان و آبادانی شهر است و هر پروژه‌ای که به اجرا درمی‌آید، سرمایه‌ای برای آینده قم محسوب می‌شود.



وی افزود: آنچه در پروژه‌های عمرانی شهرداری ساخته می‌شود، متعلق به مردم است و همه ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه شهر و ارتقای سطح خدمات عمومی به کار گرفته شده است.



طالبی، یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های مجموعه مدیریت شهری قم را پرهیز از حاشیه‌سازی عنوان کرد و گفت: شهرداری قم با تمرکز بر انجام وظایف، بدون ورود به مسائل حاشیه‌ای، مسیر خدمت‌رسانی را دنبال کرده است.



وی افزود: پرهیز از تظاهر و توجه به انجام مسئولیت‌ها، فضای آرامی را برای مدیریت شهری فراهم کرده و این رویکرد موجب شده روند اجرای پروژه‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان بدون تأثیرپذیری از حواشی ادامه یابد.