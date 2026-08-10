خبرگزاری مهر، گروه استانها: بیش از ۱۶۰ شب از آغاز اجتماعات «اقتدار و صلابت» میگذرد؛ شبهایی که مردم استان سمنان با حضور در میدان، بر استمرار حضور خود و پایبندی به آرمانها و مواضعشان تأکید کردهاند.
مردم استان سمنان، از زن و مرد و پیر و جوان گرفته تا خانوادهها و اقشار مختلف، بیش از پنج ماه است که در این اجتماعات حضور پیدا میکنند؛ حضوری که به گفته شرکتکنندگان، با هدف اعلام آمادگی برای دفاع از کشور و انقلاب و تأکید بر تبعیت از رهبری ادامه دارد.
گوش به فرمان ولایت
امام جمعه گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار این اجتماعات اظهار کرد: مردم شهیدپرور، شهادتطلب و شهادتدوست ایران اسلامی ماههاست نشان دادهاند که پای این مسیر ایستادهاند و همچنان نیز در میدان خواهند بود.
حجتالاسلام سیدعلیرضا آرامی افزود: اگر رهبر معظم انقلاب اشارهای داشته باشند، مردم تابع خواهند بود و در غیر این صورت آمادگی برای جانفشانی همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: حتی اگر رهبر معظم انقلاب اعلام کنند که این اجتماعات خیابانی تعطیل شود، مردم میپذیرند؛ اما اگر چنین دستوری صادر نشود، این روند ادامه خواهد داشت. اگر روزی نیز پایان اجتماعات اعلام شود، مردم به خانههای خود بازمیگردند، اما آمادگی خود را از دست نخواهند داد.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه ملت ایران حتی در خانه نیز روحیه آمادگی خود را حفظ میکند، گفت: تا زمانی که انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهدا گرفته نشود، این روحیه ادامه خواهد داشت و دنیا باید بداند که این جنگ، جنگ ارادههاست و ملت ایران در این عرصه پیروز خواهد بود.
تأکید بر ایستادگی در برابر فتنه
آرامی با بیان اینکه ملت ایران تا دفع فتنهها در میدان حضور خواهد داشت، گفت: کافی است رهبر معظم انقلاب اشارهای داشته باشند تا مردم به میدان بیایند.
وی افزود: مردم بساط فتنهگران را جمع کردهاند، اما اگر فردی بخواهد بار دیگر فتنهانگیزی کند، باید بداند مردم راه مقابله با فتنه را آموختهاند و در برابر آن خواهند ایستاد.
امام جمعه گرمسار با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات «اقتدار و صلابت» اظهار کرد: مردم تا زمانی که تهدیدها و فتنهانگیزی دشمنان ادامه داشته باشد، روحیه ایستادگی و آمادگی خود را حفظ خواهند کرد.
این موضع، تنها دیدگاه مطرحشده از سوی امام جمعه گرمسار نیست و در گفتگو با برخی شرکتکنندگان در اجتماعات شبهای «اقتدار و صلابت» نیز بر استمرار حضور مردم و نقش حضور اجتماعی در مقابله با فتنهها تأکید شده است.
«ایستادهایم»
فاطمهسادات نقوی، یکی از بانوان حاضر در این اجتماعات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم در میدان حضور دارند و آن را ترک نخواهند کرد و برایشان اهمیتی ندارد که دیگران درباره این حضور چه میگویند یا چه تصمیمی گرفته میشود.
وی با اشاره به حضور نیروهای نظامی در شرایط دشوار گفت: وقتی یک رزمنده در هوافضای سپاه در کنار تجهیزات دفاعی خود میایستد و حتی مراسم شب قدر را همانجا برگزار میکند و صحنه را ترک نمیکند، مردم نیز خیابان را ترک نخواهند کرد.
نقوی افزود: مردم میداندار عرصه خیابان هستند و این عرصه را ترک نمیکنند. همانطور که وظیفه یک پاسگاه نیروی انتظامی اجرای قانون و حفظ امنیت است، امروز نیز مردم انقلابی وظیفه خود میدانند برای مقابله با فتنهها در میدان حضور داشته باشند.
ایستادگی پایان ندارد
امیرعباس محمدی، یکی دیگر از شهروندانی که به همراه خانواده خود در این اجتماعات حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایستادگی در میدان «اقتدار و صلابت» پایان نخواهد داشت، چرا که مردم بر آرمانهای خود ایستادهاند و از آنها کوتاه نمیآیند.
وی افزود: ایستادن بر ارزشها و اصول، زمان پایان مشخصی ندارد و مردم هوشیارانه در میدان حضور دارند و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند.
محمدی با بیان اینکه پایان فتنهانگیزی دشمنان میتواند به پایان حضور خیابانی مردم منجر شود، اظهار کرد: با نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی میتوان دریافت که دشمن از فتنهانگیزی دست برنمیدارد؛ بنابراین مردم برای مقابله با فتنهها در میدان حضور دارند و آمادهاند در برابر اقدامات فتنهگران ایستادگی کنند.
«آمادهایم»
حسین موحد، دیگر شهروند حاضر در این اجتماعات، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور مردم برای اعلام آمادگی در مسیر دفاع از انقلاب و رهبری است و با توجه به احتمال فتنهانگیزی دشمن، مردم خیابان را رها نخواهند کرد.
وی افزود: مردم میدانند فتنهگران منتظر خالی شدن خیابانها هستند، اما این عرصه برای جولان جریانهای مخالف و ضدانقلاب خالی نخواهد شد.
حاجیهخانم موسوی، همسر این شهروند سمنانی نیز به خبرنگار مهر گفت: مردم برای حراست از کشور در میدان حضور دارند تا اجازه ندهند فتنهگران دوباره فتنهانگیزی کنند و حوادث گذشته تکرار شود.
وی افزود: مردم صحنه را ترک نخواهند کرد و حتی اگر این حضور به هزاران شب برسد، همچنان در میدان حاضر خواهند بود.
استمرار حضور مردم و برهم خوردن محاسبات دشمن
در بیش از ۱۶۰ شبی که اجتماعات «اقتدار و صلابت» در استان سمنان برگزار شده، مسئولان استان نیز در کنار مردم حضور داشتهاند؛ از جمله نماینده ولیفقیه در استان سمنان که در بسیاری از این برنامهها حاضر شده است.
حجتالاسلام مرتضی مطیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اجتماعات «اقتدار و صلابت» را ارزشمند دانست و ضمن قدردانی از حضور مردم متدین استان پس از گذشت بیش از ۱۶۰ شب، اظهار کرد: مردم همچنان این اجتماعات پرشور را ادامه خواهند داد.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان افزود: اجتماعات مردم انقلابی در سراسر کشور در قالب شبهای «اقتدار و صلابت»، محاسبات دشمنان را برهم زد؛ چرا که دشمن تصور میکرد میتواند از فرصت شهادت رهبر شهید انقلاب استفاده کند، اما حضور مستمر مردم موجب شد نقشههای دشمن با بنبست مواجه شود.
حضور دلگرمکننده مردم
حجتالاسلام جلیل شریفینیا، امام جمعه آرادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن قدردانی از حضور مردم استان سمنان اظهار کرد: این حضور دلگرمکننده است و نشان میدهد مردم از بصیرت و هوشیاری برخوردارند و بهدرستی در میدان حضور پیدا کردهاند.
وی افزود: مردم راه فتنهگری دشمنان، معاندان و بدخواهان را بستهاند، دشمن تصور میکرد پس از شهادت رهبر شهید انقلاب میتواند در کشور فتنهانگیزی کند، اما حضور باشکوه مردم اجازه فعالیت به جریانهای ضدانقلاب و فتنهگر را نداد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در بیانیههایی در فضای مجازی از حضور مردم استان در اجتماعات «اقتدار و صلابت» قدردانی کرده است؛ اجتماعاتی که در هشت شهرستان، ۲۰ شهر و دهها روستای استان برگزار میشود.
اکنون پس از گذشت بیش از ۱۶۰ شب، این اجتماعات همچنان به عنوان یکی از صحنههای حضور اجتماعی مردم استان سمنان ادامه دارد؛ حضوری که شرکتکنندگان و مسئولان آن را نشانهای از استمرار آمادگی، همبستگی و پایبندی مردم به آرمانهای مورد تأکید خود میدانند.
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