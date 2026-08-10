صیادمنش تعویض طلایی لخ پوزنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال لخ پوزنان و پیاست گلیویتسه در هفته سوم اکستراکلاسا لهستان شامگاه یکشنبه ۱۸ مرداد رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود لخ پوزنان به پایان رسید. اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانی لخ که از دقیقه ۶۱ وارد زمین شده بود موفق شد در دقیقه ۹۰ گل سوم تیمش را به زیبایی به ثمر برساند.

رسانه «» لهستان در این رابطه نوشت: لخ پوزنان با تعویض‌های طلایی سرمربی خود در نیمه دوم توانست پیات گلیویتسه را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد. اللهیار صیادمنش یکی از بازیکنان تعویضی بود که در دقیقه ۶۱ وارد زمین شد و در دقیقه ۹۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند. مهاجم ایرانی پس از پاس رودریگس با شوتی قدرتمند توپ را به کنج دروازه فرستاد تا پیروزی لخ پوزنان قطعی شود.