به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرشید فیض‌اللهی، رئیس گروه نظام‌های حفاظت، بهره‌برداری و کیفیت شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر ضرورت پایش مستمر عملکرد شرکت‌های آب منطقه‌ای، به تشریح اقدامات حاکمیتی در مدیریت رودخانه‌ها و تالاب‌ها در سال ۱۴۰۴ پرداخت.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های شدید منابع مالی در سال گذشته، اظهار داشت: با وجود چالش‌های ناشی از وضعیت اقتصادی و کاهش سرعت در اجرای برخی برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی، تمرکز اصلی بر نظام‌بخشی به اقدامات حاکمیتی و افزایش اثربخشی فعالیت‌های پیشین قرار گرفت. نتیجه این رویکرد، کسب رکوردهای قابل‌توجه در بخش حقوقی و حفاظتی بوده است.

عملکرد حفاظتی و ساماندهی رودخانه‌ها

فیض‌اللهی در ادامه به آمارهای عملکردی شرکت‌های آب منطقه‌ای در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تعیین حد بستر و حریم برای بالغ بر ۵۴۰۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور انجام شد. همچنین، عملیات نشانه‌گذاری در ۴۷۷ کیلومتر از رودخانه‌ها و ۱۲۹ کیلومتر از تالاب‌ها به پایان رسید.

وی افزود: در حوزه بهسازی و ساماندهی، ۸۹ کیلومتر از رودخانه‌های اولویت‌دار ساماندهی و 1050 کیلومتر آن لایروبی و بازگشایی شد و با اقدامات قاطع حقوقی، ۲۴۴۲ هکتار از تصرفات مزاحم در بستر رودخانه‌ها آزادسازی گردید. همچنین شناسایی ۹۸۵۸ سازه تقاطعی فاقد آبگذری و اعلام آن به مراجع ذی‌ربط، گام مهمی در جهت کاهش مخاطرات سیلاب بود.

پیشبرد کاداستر رودخانه‌ها و رشد درآمدهای حقوق مالکانه

رئیس گروه نظام‌های حفاظت، بهره‌برداری و کیفیت شرکت مدیریت منابع آب ایران، ثبت ۶۲۶۶ کیلومتر از نقشه‌های حد بستر و حریم در سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را یکی از دستاوردهای شاخص دانست و تصریح کرد: این میزان ثبت، بالاترین رکورد سالانه در پنج سال اخیر محسوب می‌شود که گامی بلند در جهت تثبیت مالکیت حکومت بر اراضی بستر رودخانه‌هاست.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های قانونی تأمین منابع مالی، خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۴۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، حدود 20 درصد از طرح‌های ساماندهی به ویژه در استان های شمالی کشور بدون تکیه بر منابع عمومی به سرانجام رسید.

شرکت‌های برتر و مسیر پیش رو

فیض‌اللهی در پایان با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد حوضه‌های آبریز و شرکت‌های تابعه، اعلام کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران، ایلام، سازمان آب و برق خوزستان، اصفهان و خراسان شمالی در ارزیابی سال ۱۴۰۴ رتبه‌های برتر را در زمینه مهندسی رودخانه کسب کردند. همچنین شرکت‌های آب منطقه‌ای مازندران، گلستان، اردبیل و لرستان نیز در زمره شرکت‌هایی قرار دارند که طی سال‌های اخیر روند رشد مستمر و پایداری را تجربه کرده‌اند.

وی تأکید کرد: با توجه به حجم انبوه کار و حساسیت‌های موجود، تقویت عملکرد شرکت‌ها در زمینه حفاظت از رودخانه ها و مجاری و منابع آب سطحی نیازمند حمایت‌های مستمر و پیگیری جدی رهنمودهای ابلاغی است تا روند حفاظت از انفال با شتاب بیشتری ادامه یابد.