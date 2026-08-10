به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه توان‌افزایی تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان لردگان با هدف افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای سطح آمادگی آنان برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان لردگان اظهار داشت: این برنامه روز یکشنبه، ۱۸ مردادماه، با حضور نجاتگران و اعضای تیم کوهستان برگزار گردید و شامل تمرینات تخصصی امداد و نجات در ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر بود.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارتی نیروهای امدادی افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی تیم‌های امداد و نجات در مواجهه با حوادث طبیعی و کوهستانی دارد.