به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه توانافزایی تیم کوهستان جمعیت هلالاحمر شهرستان لردگان با هدف افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای سطح آمادگی آنان برگزار شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان لردگان اظهار داشت: این برنامه روز یکشنبه، ۱۸ مردادماه، با حضور نجاتگران و اعضای تیم کوهستان برگزار گردید و شامل تمرینات تخصصی امداد و نجات در ارتفاعات و مناطق سختگذر بود.
وی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارتی نیروهای امدادی افزود: اجرای چنین برنامههایی نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی تیمهای امداد و نجات در مواجهه با حوادث طبیعی و کوهستانی دارد.
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