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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

برگزاری برنامه توان‌افزایی تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر لردگان

برگزاری برنامه توان‌افزایی تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر لردگان

لردگان-در راستای افزایش هماهنگی میان نیروهای امدادی و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، برنامه توان‌افزایی تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان لردگان با حضور نجاتگران و اعضای تیم کوهستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه توان‌افزایی تیم کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان لردگان با هدف افزایش هماهنگی میان نیروها و ارتقای سطح آمادگی آنان برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان لردگان اظهار داشت: این برنامه روز یکشنبه، ۱۸ مردادماه، با حضور نجاتگران و اعضای تیم کوهستان برگزار گردید و شامل تمرینات تخصصی امداد و نجات در ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر بود.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی جسمانی و مهارتی نیروهای امدادی افزود: اجرای چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در افزایش توان عملیاتی تیم‌های امداد و نجات در مواجهه با حوادث طبیعی و کوهستانی دارد.

کد مطلب 6912987

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      احسنت

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