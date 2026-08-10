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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

آغاز هشتمین سوگواره ملی تعزیه در وراوی فارس

آغاز هشتمین سوگواره ملی تعزیه در وراوی فارس

مهر-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر از آغاز هشتمین دوره سوگواره ملی تعزیه با حضور هفت گروه تعزیه‌خوانی از پنج استان کشور و اجرای آیین‌های نمایشی عاشورایی در شهر وراوی خبر داد.

علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز هشتمین دوره سوگواره ملی تعزیه با حضور هفت گروه تعزیه‌خوانی از پنج استان کشور و اجرای آیین‌های نمایشی عاشورایی در شهر وراوی خبر داد و گفت: این دوره با حضور هفت گروه تعزیه‌خوانی از استان‌های فارس، بوشهر، تهران، یزد و چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: اجراهای این سوگواره به مدت هفت شب ادامه خواهد داشت و گروه‌های حاضر، مجالس تعزیه را در فضای میدانی و عمومی و با میزبانی هیئت تعزیه‌داران سیدالشهدا(ع) مهدیه وراوی برای مردم اجرا می‌کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهر با اشاره به برگزاری آیین افتتاحیه این رویداد فرهنگی و مذهبی گفت: در نخستین شب، گروه تعزیه‌خوانی «صاحب‌الزمان» از شهرستان آباده استان فارس، مجلس تعزیه «حر بن یزید ریاحی» را اجرا کرد که با استقبال و توجه حاضران همراه شد.

فتحی تصریح کرد: برگزاری سوگواره ملی تعزیه در وراوی فرصتی برای معرفی و ترویج هنر آیینی تعزیه و ایجاد زمینه برای حضور و تبادل تجربه میان گروه‌های تعزیه‌خوان از نقاط مختلف کشور است.

کد مطلب 6912986

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