داداشی: سرعت انتشار اخبار هواشناسی در خبرگزاری مهر ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی ظهر دوشنبه در بازدید از خبرگزاری مهر اظهار کرد: اگرچه از نظر آماری میزان بارشها تقریباً معادل ۹۸ درصد میانگین بلندمدت بوده است، اما این موضوع به معنای شرایط مطلوب بارشی نیست؛ چراکه پراکنش زمانی و مکانی بارندگیها مناسب نبوده و بارشهای برفی در فصل زمستان نیز کاهش داشته است.
وی افزود: تغییرات اقلیمی موجب تغییر الگوی بارشها شده و در سالهای اخیر شاهد بارشهای رگباری و کوتاهمدت به جای بارشهای مداوم و چندروزه هستیم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به بارندگی قابل توجه در برخی نقاط استان گفت: به عنوان نمونه، در ایستگاه راز طی تنها سه ساعت ۶۰ میلیمتر بارندگی ثبت شد که چنین بارشهای کوتاهمدت و شدید، یکی از نشانههای تغییر الگوی بارش و تغییر اقلیم است.
داداشی همچنین از افزایش دمای استان در سال گذشته خبر داد و گفت: دمای استان نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۱.۶ درجه سانتیگراد افزایش داشته و خراسان شمالی از نظر میزان افزایش دما در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
وی ادامه داد: افزایش دما و تغییر الگوی بارشها از جمله موضوعاتی است که ضرورت توجه بیشتر به اطلاعات و پیشبینیهای هواشناسی را نشان میدهد و دستگاههای مختلف باید برای مدیریت پیامدهای این تغییرات آمادگی داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با تأکید بر نقش اطلاعات هواشناسی در مدیریت بحران بیان کرد: هدف نهایی خدمات هواشناسی، حفاظت از جان و مال مردم است و اطلاعرسانی بهموقع میتواند نقش مهمی در پیشگیری از خسارات ناشی از مخاطرات جوی داشته باشد.
وی افزود: اطلاعات هواشناسی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، منابع آب، حملونقل و فعالیتهای اقتصادی کاربرد دارد و ارائه این اطلاعات به کاربران نهایی کمک میکند تصمیمهای دقیقتر و مناسبتری اتخاذ کنند.
داداشی با اشاره به فعالیت شبانهروزی مجموعه هواشناسی تصریح کرد: محصولاتی که در حوزه هواشناسی تولید و در اختیار مردم قرار میگیرد، حاصل تلاش مستمر کارشناسان، کارکنان و مجموعهای از ایستگاهها و سامانههای پایش است که بر اساس استانداردها و پروتکلهای جهانی فعالیت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: شبکه ایستگاههای هواشناسی در سطح استان، اطلاعات مورد نیاز را به صورت مستمر جمعآوری و پردازش میکند و این دادهها پس از بررسی کارشناسی، برای استفاده مردم و دستگاههای اجرایی منتشر میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان با قدردانی از نقش رسانهها در اطلاعرسانی گفت: سرعت انتشار و دقت خبرگزاری مهر در اطلاعرسانی اخبار و هشدارهای هواشناسی ارزشمند است و این رسانه همواره در آگاهیبخشی به مردم و انعکاس بهموقع اطلاعات هواشناسی همراه این مجموعه بوده است.
داداشی افزود: اطلاعرسانی سریع و دقیق در زمان وقوع مخاطرات جوی میتواند به افزایش آمادگی مردم، کاهش خسارات و حفاظت از جان و مال شهروندان کمک کند و از این منظر، همکاری رسانهها با مجموعه هواشناسی اهمیت ویژهای دارد.
نظر شما