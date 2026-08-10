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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

احتمال طغیان رودخانه‌ها در چهارمحال و بختیاری

احتمال طغیان رودخانه‌ها در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ناپایداری‌های جوی در استان، نسبت به احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی مناطق هشدار داد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اواسط هفته شرایط برای شکل‌گیری ناپایداری‌های همرفتی در چهارمحال و بختیاری فراهم می‌شود و در این مدت افزایش ابر، وزش باد، تندبادهای لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع بارش‌های رگباری باران و رعد و برق در سطح استان وجود دارد و این شرایط به‌ویژه در ارتفاعات، مناطق شمال‌غربی و بخش‌هایی از جنوب استان نمود بیشتری خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها، احتمال افزایش روان‌آب و آبگرفتگی در برخی نقاط وجود دارد و در صورت تشدید بارش‌ها، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز دور از انتظار نیست؛ بنابراین شهروندان و مسافران باید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

نوروزی با اشاره به احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای گفت: وزش باد در برخی ساعات می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود و لازم است افراد به‌ویژه در زمان فعالیت سامانه‌های همرفتی، توصیه‌های هواشناسی و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.

وی تصریح کرد: طی این مدت در برخی نقاط استان، گرد و غبار رقیق نیز انتظار می‌رود و این شرایط می‌تواند به صورت موقت موجب کاهش دید افقی شود. شدت و میزان ناپایداری‌ها در نقاط مختلف استان یکسان نخواهد بود و شرایط جوی مناطق مرتفع و مستعد بارش می‌تواند متفاوت باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهروندان، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان و همچنین عشایر و بهره‌برداران بخش کشاورزی باید با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند و از قرار گرفتن در مناطق مستعد سیلاب، به‌ویژهگام وقوع بارش‌های رگباری، پرهیز کنند.

کد مطلب 6912992

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هوا هم داره خنک میشه

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