عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران درباره وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: خرید تضمین گندم تا صبح روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ به عدد ۶.۷ میلیون تن رسید.

وی افزود: مبلغ این حجم از گندم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که فقط ۱۱۰.۱ همت یعنی حدود ۳۰ درصد آن پرداخت شده است.

این مسئول صنفی با بیان اینکه بر اساس قول‌های داده شده در این هفته نیز بخشی از مطالبات پرداخت شد، گفت: اما برای ادامه یافتن این پرداخت‌ها به شکل منظم هیچ تضمینی وجود ندارد.

اصلاح طرح خرید اعتباری گندم

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی در ادامه به طرح خرید اعتباری گندم اشاره کرد و گفت: طی هفته گذشته با توجه به نشستی که با بانک عامل داشتیم خلاهای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

هاشمی تصریح کرد: هدف از این طرح کمک به کشاورزان بوده که در دستورالعمل‌های اجرایی آن مشکلاتی وجود داشت.

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با اشاره به پیشنهادها داده شد، افزود: تغییراتی در نحوه پرداخت باید انجام شود. مثلاً یکی از تغییراتی که اصرار داریم این است که بخشی از این اعتبار باید هنگام کاشت به کشاورزان تعلق گیرد.

وی اظهار کرد: این امر کشاورزی قراردادی را هم عملیاتی می‌کند. پیشنهادات داده شده و اصلاحات باید بررسی و انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه طی ۲ ماه آینده سال زراعی جدید آغاز و کشت گندم شروع می‌شود، یادآور شد: این اقدامات باید در راستای تسهیل تولید محصولات کشاورزی و کشاورزان باشد. در صورت اجرای درست این طرح‌ها راندمان فعالیت‌ها افزایش یافته و از کشاورزی حمایت می‌شود.

پیش‌بینی خرید تضمینی گندم تا دو ماه آینده

بنا بر گفته این مسئول صنفی تا کنون ۶.۷ میلیون تن گندم تحویل دولت شده در حالی که اوج برداشت برای ماه‌های خرداد و تیر است. با توجه به پیش‌بینی تولید ۱۴ میلیون تنی گندم و خرید تضمینی این محصول استراتژیک تا حدود ۱۱ میلیون تن، آیا این آمار محقق می‌شود؟

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در این خصوص گفت: تحقق این امر در اختیار دولت و به پرداخت وجه گندم برمی‌گردد.

وی ادامه داد: پیش‌تر اعلام کرده بودم میزان برداشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بالای ۱۴ میلیون تن است؛ به این ترتیب، آرد مورد نیاز صنف نانوایان و نیز صنعت تامین است. اگر روند پرداخت‌ها خوب پیش برود میزان گندم تحویل شده به دولت باید به عدد ۱۲ میلیون تن برسد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کشاورزان محصولات را نزد خود نگه داشته‌اند تا دولت تکلیف پرداخت مطالبات را روشن کند. اگر نحوه واریز پول گندم‌کاران به همین شکل ادامه پیدا کند پیش‌بینی می‌شود حداکثر ۸ میلیون تن گندم مثل آمار سال گذشته تحویل دولت شود.

هاشمی اظهار کرد: در حال حاضر کشاورز محصول را تحویل دولت داده اما پول آن را دریافت نکرده است. با توجه به اینکه حق کاملا با گندم‌کاران است، امیدواریم دولت تدبیری بیندیشد تا در تامین نان مردم مشکل نداشته باشیم.

گفتنی است، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که با پرداخت حق بیمه سراسری گندم‌زارها از سوی دولت، این عدد به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.